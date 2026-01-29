Кассация оставила в силе решение об увольнении главы Краснокамска

Седьмой кассационный суд в Челябинске отклонил апелляционную жалобу думы Краснокамского округа на решение Пермского краевого суда, обязавшего уволить главу муниципалитета Игоря Быкариза. Это следует из картотеки суда.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Игорь Быкариз

В декабре 2024 года прокурор Краснокамска обратился в суд с административным иском, требуя признать незаконным решение гордумы, отказавшейся отправлять Игоря Быкариза в отставку в связи с утратой доверия. Свои требования он мотивировал тем, что глава района допустил нарушения антикоррупционного законодательства. В частности, проявил бездействие, не уволив двух своих подчиненных, а также не сообщил, что аффилированное с ним ООО получило в мэрии разрешение на строительство. В удовлетворении требований надзорного органа Краснокамский городской суд отказал.

В октябре 2025 года Пермский краевой суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры региона на решение первой инстанции. Решение Краснокамского городского суда было отменено, а полномочия господина Быкариза прекращены в связи с утратой доверия. Дума Краснокамска не согласилась с таким решением и подала кассационную жалобу.