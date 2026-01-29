Силы ПВО ночью сбили над Россией девять БПЛА

В течение ночи средства ПВО уничтожили четыре беспилотника самолетного типа над Ростовской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, по два БПЛА сбили над Брянской областью и Крымом, еще один — над Воронежской областью.

В Ростовской области отразили атаку в Каменске-Шахтинском и в Каменском районе, информации о пострадавших нет. В регионе сохраняется беспилотная опасность. В Брянской области обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.