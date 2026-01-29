После гибели мальчика в колодце в Нязепетровске возбудили дело

Следственный отдел по Верхнему Уфалею СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Причиной стала гибель мальчика после падения в колодец в Нязепетровске, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, днем 28 января девятилетний мальчик после школы перестал выходить на связь с родителями. Во время поисков его тело нашли в колодце, заполненном грунтовой водой, на открытом участке местности на улице Южная.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются родственники мальчика. В ходе следствия будет дана уголовно-правовая оценка действиям ответственных лиц.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, утром 29 января в Нязепетровск выехала комиссия министерства жилищно-коммунального хозяйства региона, чтобы установить принадлежность колодца. По данным областного правительства, он является бесхозным.

Виталина Ярховска