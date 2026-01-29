Власти США прогнозируют отток мигрантов из страны впервые за 50 лет

Бюро переписи населения США представило демографические оценки Vintage 2025, которые фиксируют резкое замедление темпов прироста населения за счет внешней миграции. С 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года показатель чистой международной миграции (NIM) составил 1,3 млн человек против 2,7 млн годом ранее.

Согласно отчету, к июлю 2026 года NIM может упасть до 321 тыс. человек. Если тенденция сохранится, в Штатах впервые за 50 лет количество уезжающих из страны превысит число прибывающих.

Вместе с тем в бюро отчитались о снижении темпов роста населения: с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025 года прирост составил всего 1,8 млн человек. В прошлый период оно увеличилось на 3,2 млн человек. Это был самый медленный рост населения в стране с начала пандемии COVID-19, отметили в ведомстве.

С момента инаугурации в январе 2025 года президент США Дональд Трамп высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм неделю назад заявляла, что за год работы администрации президента страну покинули порядка 3 млн нелегальных мигрантов. 2,2 млн из них покинули территорию США самостоятельно, еще более 675 тыс. были депортированы в принудительном порядке, писала она в соцсети X.