Рынок сервисных офисов Петербурга вырос до 73 тыс. кв. м по итогам 2025 года

Совокупный объем рынка сервисных офисов в Санкт-Петербурге по итогам 2025 года достиг 73 тыс. кв. м (рост на 4% год к году) или 12 тыс. рабочих мест (+9%). Такими данными поделилась с «Ъ Северо-Запад» консалтинговая компания IBC Real Estate.

По оценке компании, за год в городе открылись четыре сервисные площадки общей площадью 3,3 тыс. кв. м (около 0,4 тыс. рабочих мест). На центральный субрынок пришлось 70% введенных площадей.

В структуре предложения преобладают сетевые операторы — на них приходится 80% рынка. Крупнейшими игроками являются «Практик» (17,3 тыс. кв. м, 3,7 тыс. рабочих мест) и Page (16,7 тыс. кв. м, 2,3 тыс. рабочих мест).

На фоне роста стоимости отделки и эксплуатации операторы продолжают повышать ставки. На наиболее качественное предложение показатель достигает 55,6 тыс. рублей за рабочее место в месяц с учетом НДС. Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды к концу 2025 года составила 27,6 тыс. рублей за рабочее место в месяц с учетом НДС, увеличившись на 5% год к году.

Артемий Чулков