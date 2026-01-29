Компания подростков выстрелила в случайную прохожую у ТРК «Академ-Парк»

Вечером 28 января у торгово-развлекательного комплекса «Академ-Парк» на Гражданском проспекте была ранена случайная прохожая, сообщает «Фонтанка». Около 18:00 охрана ТРК получила сообщение о пострадавшей петербурженке.

На место были вызваны скорая помощь и полиция. Пострадавшая рассказала, что перед тем как почувствовать резкую боль в голове, заметила рядом группу подростков, один из которых держал в руках пистолет. К приезду полиции хулиганы скрылись.

Компания подростков была зафиксирована камерами видеонаблюдения. По предварительным данным оперативников, стрелявшим оказался 15-летний Расим, который уже известен сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних и уголовного розыска.

Андрей Маркелов