Корабль Тихоокеанского флота уничтожил субмарину условного врага на учениях

Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и вертолет морской авиации Ка-27ПЛ провели учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника в заливе Петра Великого, следует из сообщения пресс-службы Тихоокеанского флота (ТОФ). В роли вражеской субмарины выступила одна из дизель-электрических подводных лодок ТОФ.

В распространенном пресс-релизе сообщается, что корабль вышел из пункта базирования в квадрат морского полигона, приняв на борт вертолет Ка-27ПЛ. Экипаж вертолета на подлете отработал взаимодействие с воздушным командным пунктом управления корабля.

Цель была обнаружена с вертолета с помощью опускаемой гидроакустической станции, ее координаты передали на «Адмирал Трибуц», и экипаж корабля установил контакт с субмариной. Далее корабль выполнил учебные залпы, условно применив по подлодке противолодочное оружие.

Эрнест Филипповский