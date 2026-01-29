В Колумбии разбился самолет с депутатом на борту

В Колумбии разбился самолет Beechcraft, на котором находилось 15 человек. Никто не выжил. Об этом сообщила авиакомпания Satena в социальной сети X.

На борту находились 13 пассажиров и два члена экипажа. В числе пассажиров были депутат парламента Колумбии Диогенес Кинтеро, а также кандидат в депутаты Карлос Сальседо. Также на там находились бывший член муниципального совета города Оканья Хуан Давид Пачеко вместе со своей женой.

Самолет с бортовым номером HK-4709, следовал рейсом NSE 8849 по маршруту Кукута — Оканья. Он пропал с радаров в среду. Поисковая операция осложнялась труднодоступным рельефом местности и неблагоприятными погодными условиями, сообщал телеканал Noticias Caracol.