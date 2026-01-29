Путину доложили о запуске стратегического сотрудничества «Сириуса» с Казахстаном

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с руководителем федеральной территории Сириус Еленой Шмелевой. Она рассказала ему о начале стратегического сотрудничества с Казахстаном, а также о строительстве международной общеобразовательной школы «Сириус» и центра по работе с талантами детей и молодежи.

«Ездили на трехдневный саммит талантов, пригласили детей со всей республики, как мы это делаем в "Сириусе". Представили наши интегрированные программы по математике, физике, информатике, биологии, а также очень интересные междисциплинарные программы.... Это вызвало огромный интерес»,— рассказала госпожа Шмелева (цитата по сайту Кремля).

Президент поздравил госпожу Шмелеву с началом работы над проектами и сообщил, что о строительстве филиала он договаривался с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. «В Казахстане — так же, как и в России,— очень много талантливых детей. И создать условия для их полноценного развития, для того чтобы они вносили потом вклад в развитие своих стран, это чрезвычайно важно»,— сказал Владимир Путин.

«Сириус» — это образовательный центр, занимающийся поддержкой и развитием талантливых детей в России. Он находится на федеральной территории «Сириус» недалеко от Сочи, на берегу Черного моря.