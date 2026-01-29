Лишние нужные перевозки

Частные перевозчики в Астрахани оспаривают положения регионального транспортного планирования, предусматривающие отмену части городских маршрутов. Согласно документу, в 2026 году закроют и те маршруты, которые уже давно не работают. Конфликт между бизнесом и властью произошел после транспортной реформы 2022 года, когда маршрутную сеть стали массово выходить муниципальные автобусы, оператором которых выступает московская компания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Транспортная реформа началась в Астрахани в 2022 году

Фото: Правительство Астраханской области Транспортная реформа началась в Астрахани в 2022 году

Фото: Правительство Астраханской области

Частные перевозчики ИП Зиза Чупалаева и ИП Антон Дунин оспаривают пункты постановления правительства Астраханской области, которые отменяют ряд городских маршрутов. Речь идет о документе от 17.06.2022 № 273-П «О документе планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования "Городской округ город Астрахань" на 2022 - 2026 годы». Иски были поданы 15 октября и 6 ноября прошлого года.

Согласно постановлению, под отмену в 2026 году попадут 18 маршрутов. Среди востребованных маршрутов, которые планируют закрыть: №63с «Грановский переулок - Юго-Восток-3 - Грановский переулок», №64с «Грановский переулок - Юго-Восток-3 - Грановский переулок» и №14с «Завод им. К. Маркса - Агрономическая».

В третьем и четвертом кварталах 2026 года истекут сроки действия свидетельств по 32 маршрутам, причем некоторые из них уже давно не курсируют.

В постановлении отмену маршрутов обосновали оптимизацией маршрутной сети. Ожидаемым эффектом от этой меры назвали улучшение качества транспортного обслуживания населения и соблюдение федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ.

Судебные тяжбы между перевозчиками и властью начались после транспортной реформы, стартовавшей в 2022 году. В 2023 году Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) сообщала, что перевозчик «Таксомоторный парк №20» в рамках первого этапа реформы заключил контракт на поставку в лизинг 191 автобуса. В ГТЛК добавили, что задачей было капитально обновить региональные автобусные парки на базе испытанного механизма льготного лизинга. Так, в Астрахани появились 48 новых маршрутов, по которым теперь курсируют 465 «Волгабасов» большой и средней вместимости, а также синие «Газели».Тарифы на проезд устанавливает правительство Астраханской области.

ООО «Таксомоторный парк № 20» (ТМП №20) работает на городских маршрутах Москвы с 1998 года и Астрахани с 2023 года. Компания входит в Национальную Транспортную Ассоциацию (НТА). Предприятие зарегистрировано на ул. Автозаводской, 11 в Москве. Директор - Борис Правилов. «Таксомоторный парк №20» принадлежит бизнесмену Леониду Бондаренко, который учреждает все 15 компаний с общим оборотом в 32 млрд руб. Выручка ТМП №20 в 2024 году составила 6,3 млрд руб., чистая прибыль — 106 млн руб. По состоянию на ноябрь 2025 года, у компании имеется налоговая задолженность в размере 96 млн руб.

Астраханский минтранс начал лишать свидетельств местных предпринимателей после прихода в регион московского перевозчика ТМП №20, рассказал «Ъ» депутат областной думы Евгений Дунаев. «Когда есть конкуренция, это хорошо, но у нас ее осталось чуть-чуть. Многих предпринимателей разорили и лишили работы»,— уверен парламентарий.

Юрист Александр Нестеренко подтвердил, что сейчас в Астраханском облсуде оспаривают отмену два перевозчика по городским маршрутам 47с «ТЦ Три Кота - Семиковка» и 64с «Грановский переулок — СЗК „Звездный“ — Грановский переулок». «Закрыть любой маршрут можно лишь в ситуации, когда на нем отсутствует пассажиропоток. Для этого требуется проверка, чтобы выяснить, действительно ли люди перестали пользоваться транспортом. Это единственное основание, которое позволяет закрыть тот или иной маршрут. Минтранс может изменить вид маршрута с нерегулируемого на регулируемый, но только после окончания срока свидетельства»,— прокомментировал он.

Господин Нестеренко также сообщил, что маршрут №64с по факту закрыт. Минтранс изначально в документе планирования написал об изменении вида перевозок с нерегулируемого маршрута на регулируемый. Когда перевозчик подал заявление о продлении свидетельства на новый пятилетний срок, ему в этом отказали, отметил Александр Нестеренко. «Но если бы минтранс прописал в документе планирование закрытие маршрута, я больше чем уверен, перевозчик смог бы доказать в суде, что эти действия незаконны. Маршрут популярен, все хорошо с пассажиропотоком»,— сказал собеседник «Ъ».

Ранее перевозчик маршрута №50с «Вокзальная площадь — АЦКК» обратился в Арбитражный суд региона с требованием признать незаконной отмену маршрута. Но суд отказал в удовлетворении иска, указав, что правительство региона вправе утверждать документы транспортного планирования и изменять маршрутную сеть в соответствии с федеральным законодательством. Решение не обжаловалось.

Более продолжительным оказался спор вокруг маршрута №1с «Центральный стадион — поселок Советский». В июне 2024 года истек срок действия свидетельства на перевозки, продлевать его региональный минтранс отказался. Перевозчик ООО «ТранзитАвто» потребовал признать отказ незаконным и отменить распоряжение министерства об изменении вида перевозок.

Арбитражный суд Астраханской области первоначально удовлетворил иск, отметив, что перевозчик не был надлежащим образом уведомлен об изменениях за 180 дней. Однако 12-й Арбитражный апелляционный суд отменил решение, указав, что «ТранзитАвто» предоставил ложные данные об адресе регистрации и злоупотребил своим правом. В результате иск был отклонен, позднее кассация подтвердила это решение.

После отмены маршрута №1с «Центральный стадион — поселок Советский» его фактически заменил маршрут №101, ранее курсировавший от поселка Ассадулаево до микрорайона 30 лет Октября. В 2024 году маршрут продлили до Центрального стадиона, однако затем его схема неоднократно менялась. В ноябре того же года маршрут временно перестал ходить, позднее был сокращен, а затем вновь продлен. Предполагалось, маршрут сокращали, чтобы он не дублировал муниципальный маршрут М1.

Очередное сокращение маршрута №101 было предусмотрено комплексным планом транспортного обслуживания на 2026–2030 годы, что вызвало недовольство жителей пригородных поселков Ассадулаево, Стеклозавода и Татарской Башмаковки. Горожане настаивали на сохранении действующей схемы движения, указывая на рост стоимости проезда и риски снижения транспортной доступности. В январе 2026 года маршрут сократили лишь частично — до автовокзала.

Перевозчик маршрута № 101 — ИП Любовь Кузнецова. По данным реестра, на рейс выходит 21 микроавтобус. Срок действия свидетельства истечет в сентябре 2028 года.

Нина Шевченко