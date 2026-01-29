Куда сходить, что послушать и посмотреть в Воронеже с 30 января по 1 февраля

Второй зимний месяц сменяется третьим, а до начала весны – всего четыре воскресенья. Самое время наверстывать упущенные зимние забавы. Куда отправиться за порцией вдохновения и хорошего настроения на стыке января и февраля, рассказываем в традиционной афише «Ъ-Черноземье».

Дирижер академического симфонического оркестра Воронежской филармонии Игорь Вербицкий

Фото: Воронежская государственная филармония

На сцене Воронежской филармонии 30 и 31 января прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром №2 Брамса в исполнении солиста Санкт-Петербургского дома музыки Мирослава Култышева. Во втором отделении оркестр исполнит одну из самых популярных симфоний Бетховена. Сам композитор говорил о главном мотиве первой части Пятой симфонии: «Так судьба стучится в дверь». В рамках абонемента «Говорит и показывает дирижер» 1 февраля вместе с дирижером Игорем Вербицким слушатели познакомятся с вокальной и инструментальной музыкой Шуберта, Шумана, Мендельсона и других композиторов-романтиков.

В арт-галерее Камерного театра 28 января открылась выставка воронежской художницы и дизайнера Александры Очеретяной. «Все не навсегда» — первая персональная выставка работ, созданных на пересечении дизайна и изобразительного искусства.

В малом зале художественного музея имени Крамского с 29 января открыта выставка «Преемственность поколений». Экспозиция включает около 40 работ семьи Андрияки, включая 10 произведений художника Сергея Андрияки, выполненные в технике многослойной акварельной живописи.

В Доме архитектора до 8 февраля можно будет увидеть выставку «Среди нас» Марии Студеникиной, которая работает на стыке фигуративной живописи и современного сюрреализма. Чтобы глубже расшифровать визуальные коды художницы, 1 февраля можно будет посетить авторскую экскурсию, где Мария расскажет о философии проекта, поиске образов и технике создания своих работ. Акварельный мастер-класс «Закат на реке» пройдет в Доме архитектора 31 января, а 1 февраля ожидается мастер-класс по разукрашиванию деревянных кубиков.

Балет в 2-х действиях с прологом «Спящая красавица»

Фото: theatre-vrn.ru

В Воронежском театре оперы и балета 30 января и 1 февраля покажут балет Чайковского «Спящая красавица», а 31 января будут давать оперу Римского-Корсакова «Царская невеста».

В центре креативных индустрий «Матрешка» 31 января ожидается джазовый импровизационный концерт трио «Импровдома». На концерте слушателей ждет чистая живая импровизация. Артисты будут вести диалог на языке звуков, создавая сложные и выразительные музыкальные повествования прямо на глазах у зрителей. Музыканты сыграют два сета. В финале к трио присоединится специальный гость — Олег Даутов, гитарист и участник коллектива duso.

Дворец Ольденбургских, Рамонь Воронежской области

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Во Дворце Ольденбургских, в Доме с ризолитами, симфонический оркестр Воронежского концертного зала исполнит 31 января популярные классические произведения.

Недавнюю премьеру сезона покажут в Камерном театре 30 января — «Смерть коммивояжера» по пьесе американского писателя Артура Миллера. 31 января на Большой сцене представят танцевальный спектакль «Плот медузы», а на сцене в кафе — рассказы «Смирнов, Попов и Балабайкин». В воскресенье 1 февраля зрители увидят Постановку по сатирической комедии швейцарского романиста и драматурга Макса Фриша «Бидерман и поджигатели».

Спектакль «Бойня №5, или Крестовый поход детей»

Фото: nikitincenter.ru

В Никитинском театре 30 января можно будет увидеть спектакль по культовому произведению американского писателя. Текст и постановка Артема Устинова по мотивам романа Курта Воннегута «Бойня №5, или Крестовый поход детей». В выходные 31 января и 1 февраля зрителям представят сказочную аппликацию «Тайные виды на гору Фудзи» по мотивам романа Виктора Пелевина.

В центре культуры и искусства «Прогресс» 31 января покажут спектакль «Жена Хармса» по мотивам книги Глоцера «Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс» и дневникам самого писателя.

В Новом театре 30 января и 1 февраля со сцены прозвучит чувствительный роман «Великий человек». А 31 января на театральной сцене расскажут семейную историю «Вафельное сердце».

Воронежский государственный академический театр драмы им. А.В. Кольцова

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В театре драмы имени Кольцова 30 января представят очередную версию спектакля «Вишневый сад» по пьесе Чехова. 31 января и 1 февраля на малой сцене проведут театральный квартирник «Ближе». На большой сцене 31 января покажут трагикомедию «Визит дамы» по пьесе Фридриха Дюрренматта, 1 февраля — лирическую комедию «Серафима» по пьесе современного автора Юрия Суходольского «Все об этом ангеле».

В киноклубе и лектории на Пятницкого 30 января японовед Андрей Янов расскажет о том, как японцы научились упаковывать целую вселенную в 17 слогов, почему Басё называл свои стихи «пустотой». Затем участники увидят, как 35 лучших аниматоров планеты создали визуальный памятник этой поэзии в альманахе «Зимние дни» (2003). Здесь же 31 января ожидаются лекция и кинопросмотр в рамках цикла «Лики оттепели: Михаил Ромм». Кинокритик Даниил Попов расскажет о творческом пути «человека-парадокса», его взглядах на кино и педагогику, роли его фильмов в истории кинематографа. После лекции и небольшого антракта участники увидят одну из ключевых кинокартин Ромма «Девять дней одного года» (1961). В воскресенье, 1 февраля, все желающие соберутся в киноклубе, чтобы посмотреть и обсудить обладателя «Золотой пальмовой ветви» Канн-2025 — новую работу иранского режиссера-диссидента Джафара Панахи «Простая случайность». Показ пройдет на оригинальном фарси с русскими субтитрами. В этот же день в студии проведут мастер-класс «Имболк: сотворение громничной свечи». В разных культурах такая свеча была связана с защитой дома, переходными периодами года и символикой огня как носителя порядка и смысла. Участникам расскажут об истории праздника и ритуалах, научат создавать свечи.

«Дама с собачкой» в Воронежском театре кукол

Фото: puppet-shut.ru

В театре кукол «Шут» 30 января ожидается постановка для взрослой публики — «Дама с собачкой» по мотивам рассказа Чехова. 31 января зрители увидят на сцене персонажей цикла «Денискиных рассказов» писателя Виктора Драгунского, а малышам покажут миниатюрную постановку «Про умную собачку Соню» по рассказам Андрея Усачева. 1 февраля на сцене кукольного театра представят «Золотого цыпленка» и «Тараканище» по стихотворению Чуковского.

В креативном кластере «Станция» 31 января пройдет фестиваль дизайна, моды «От-кутюр» от международного модельного агентства «МОДЕЛС». На перформансе дизайнеры представят свои самые смелые и неожиданные образы. На подиуме встретятся сотни моделей и десятки модельеров.

Музей «Арсенал», отдел Воронежского областного краеведческого музея «Великая Отечественная война 1941—1945 гг.»

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Цикл воскресных активностей 1 февраля стартует в музее «Арсенал». Откроет его мастер-класс «Оружие Победы». Посетители познакомятся с советским стрелковым оружием, получат возможность подержать в руках подлинные образцы времен войны и запечатлеть этот момент на фотографиях.

В Литературный музей имени Никитина 31 января приглашают на интерактивную программу «Купил на ярмарке бирюльки». Здесь не только научит играть в бирюльки, но и расскажут историю игры, покажут фотографии уникальных фигурок. 1 февраля в музее проведут мастер-класс по созданию орнаментов «Узорочье волшебное».

Очередной показ иммерсивного спектакля «Рукописи не горят» по роману Федора Достоевского «Идиот» пройдет 1 февраля. В ресторане Harvey&Monica артисты ВАУ-театра сотрут границы между литературой, сценой и гастрономией. В программе четыре вдохновленные литературой блюда от шефа, тотальное погружение в спектакль и участие в большом званом ужине.

«Ретро-вояж в усадьбу Веневитиновых»

Фото: voronezhliter.ru

Отправиться в ретровояж в усадьбу Веневитиновых и окунуться в эпоху романтизма можно будет уже в это воскресенье, 1 февраля. В программе интерактивная программа «Сквозь пространство и время», музыкальная гостиная «Усадебная рапсодия», творческая мастерская «Занимательная геральдика», мастер-класс по бальным танцам, творческая мастерская «Язык веера», прогулка по старинному парку и чаепитие.

Дарья Вербицкая