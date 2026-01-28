Глава NTSB: самолет с российскими фигуристами разбился из-за вертолета на пути

Ключевой причиной крушения пассажирского лайнера в США, при котором в январе 2025 года погибли российские фигуристы, стала размещение маршрута вертолета на пути взлетно-посадочной полосы. Об этом заявила глава Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) Дженнифер Хоменди, сообщила газета The Washington Post.

Следствие пришло к выводу, что авиакатастрофа была «на 100 процентов предотвратима», сообщила госпожа Хоменди. «Этого вертолетного маршрута там вообще не должно было быть»,— заявила она. Во время расследования выяснилось, что армия США не предупредила пилотов о возможной неточности показаний высоты и не зафиксировала опасные ситуации в районе аэропорта National.

Следователи установили, что за несколько минут до крушения лайнера воздушное пространство в районе аэропорта было перегружено. Диспетчер управлял пятью вертолетами и шестью самолетами, работая более пяти часов без дополнительной помощи, сообщил NTSB. При этом предупреждения о приближающемся столкновении звучали девять раз за 18 минут до катастрофы.

Члены экипажа вертолета из-за ограниченной видимости и неточной передачи данных, вероятно, приняли самолет за коммерческий лайнер, которого они должны были избегать. Экипаж самолета не получал предупреждений о вертолете от авиадиспетчеров.

По словам главы NTSB, безопасность можно было бы значительно повысить, если бы все самолеты были обязаны передавать информацию о своем местоположении и получать данные о нахождении других воздушных судов.

Утром 30 января 2025 года следовавший из Канзаса пассажирский лайнер столкнулся с вертолетом Black Hawk во время захода на посадку. На борту находились четыре члена экипажа и 60 пассажиров, в том числе чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская. в Пентагоне признали, что в день катастрофы экипаж Black Hawk репетировал эвакуацию первых лиц на случай угрозы Вашингтону. Для военных это была плановая переподготовка.