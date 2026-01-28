Житель Ульяновска отдал мошенникам почти 3 млн рублей

В среду, 28 января, в дежурную часть отдела полиции Ленинского района Ульяновска обратился 37-летний местный житель, заявивший о совершении в отношении него мошеннических действий, сообщило УМВД РФ по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что, как пояснил заявитель, желая получить дополнительный заработок посредством инвестиций, он скачал приложение, зарегистрировался и оставил свои контактные данные. Через некоторое время с ним связался мошенник, представившийся менеджером ресурса. Мужчина, следуя инструкциям псевдоменеджера, перевел на указанный счет 2,8 млн руб. И только потом осознал, что «инвестиционный ресурс» оказался мошенническим.

Ранее в этот же день полиция сообщила о том, что 55-летняя жительница Ленинского района, получив в «рабочем чате» мессенджера сообщение от якобы работодателя о необходимости замены единого налогового счета на портале «Госуслуги», прошла по указанной ссылке, после чего ей сообщили о якобы взломе ее аккаунта на «Госуслугах», а затем мошенники, представившись представителями правоохранительных органов, убедили ее в необходимости перевести все свои сбережения на «безопасный счет», который на самом деле и является счетом мошенников. Женщина перевела мошенникам 1,3 млн руб., после чего те перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Андрей Васильев, Ульяновск