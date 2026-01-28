В Ульяновске по факту буллинга 14-летней девочки возбуждено уголовное дело

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Ульяновской области Сергею Михайлову доложить о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях, совершенных в отношении несовершеннолетней в Ульяновске, сообщил в среду Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным ведомства, «в соцмедиа распространена информация о том, что в отношении 14-летней девочки в образовательном учреждении Ульяновска совершались противоправные действия со стороны ее сверстников», «по словам родителей девочки, обращения в органы внутренних дел не принесли результатов».

В ИЦ СКР отмечают, что в СУ СКР по Ульяновской области по этому факту уже возбуждено уголовное дело. Подробности дела ИЦ СКР не раскрывает. Региональное следственное управление СКР никакой информации о возбужденном уголовном деле на своих ресурсах не размещало.

Судя по сообщениям в соцсетях, речь, вероятно, идет о буллинге, совершаемом сверстницами девочки в одной из школ Ульяновска. Мать девочки говорила, что обращалась в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело, но получила отказ.

Глава СКР также поручил руководителю регионального СУ СКР дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц образовательного учреждения, добавляют в ИЦ СКР.

Андрей Васильев, Ульяновск