Курс доллара. Прогноз на 29–30 января
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
После стремительного падения на прошлой неделе и достижения уровня 75,5 руб./$ на текущей курс доллара уверенно пошел вверх. Во вторник он поднялся до уровня 77 руб./$, а по итогам торгов среды составил 76,60 руб./$. Это на 1,1 руб. выше значений конца минувшей недели. Официальный курс доллара вырос лишь на 35 коп., до 76,266 руб./$. Развороту курса способствует уменьшение предложения валюты со стороны экспортеров, которые закончили уплату налогов.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Зенит
|78.00
|«БКС Мир инвестиций»
|76.00-80.00
|«Цифра банк»
|75.00
|ПСБ
|74.00-77.00
|Банк Русский Стандарт
|76.00-78.00
|Консенсус-прогноз *
|76.70
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
До конца недели изменения ситуации не ожидаем
Курс рубля в среду продолжил консолидацию в районе 10,8–11 руб./CNY и 76 руб./$. При этом, несмотря на завершение периода уплаты налогов и соответствующее снижение активности экспортеров на рынке, коррекции к ослаблению рубля пока так и не произошло. Поддержку рублю оказывали продажи валюты Банком России, рост цен на нефть и продолжающееся глобальное ослабление доллара. До конца недели изменения ситуации не ожидаем. Допускаем продолжение бокового движения котировок в диапазоне 10,8–11,2 руб./CNY.
Спрос на валюту пока не возрастает
Доллар остается вблизи нижней границы прогнозного интервала 76–78 руб./$. Налоги в январе уплачены. Давления со стороны экспортеров на курс рубля в ближайшее время не будет, но существенно не ослабнет. Спрос на валюту пока не возрастает. Курс останется в прогнозном коридоре до конца квартала. Дисконты на нефть быстро не уйдут, продажи валюты сохранятся достаточно высокими. На среднесрочном горизонте эффект от продажи сгладится и курс постепенно будет дрейфовать в сторону верхней границы интервала.
На рынке сохраняется тренд на укрепление рубля
Российский рубль в среду оказался под влиянием нескольких разнонаправленных факторов. С одной стороны, он утратил поддержку от продаж валюты экспортерами на фоне истечения сроков Единого налогового платежа. С другой — относительно высокие цены на нефть (котировки Brent превысили $68 за баррель во второй половине дня в среду) и надежды на геополитическую разрядку поддерживают рубль. На этом фоне рубль незначительно ослаб к китайскому юаню, на 0,25%, до 10,987 за один юань, и на 0,1%, до 76,34, к доллару США, но подрос к евро, на 0,62% — до 91,22 руб. за один евро. В конечном счете на рынке сохраняется тренд на укрепление рубля на фоне высоких процентных ставок в экономике, и пока не приходится исключать дальнейшего укрепления рубля в направлении пиков декабря 2025 года.
Доллар на мировом рынке опустился к четырехлетнему минимуму
Рубль остается сильным на фоне завершения налогового периода, который мог увеличить предложение валюты на локальном рынке. Кроме того, доллар на мировом рынке опустился к четырехлетнему минимуму, что также позволяет рублю чувствовать себя более уверенно. Дополнительную поддержку рублю оказывают продажа валюты со стороны ЦБ и Минфина, более консервативные ожидания по смягчению денежно-кредитной политики, а также появление очередных надежд на продвижение геополитической повестки.
Отдельного оптимизма могут добавить январские данные по инфляционным ожиданиям
На стороне российского рубля — пик налоговых выплат экспортерами, а также относительно спокойный геополитический фон в ожидании продолжения мирных переговоров. Отдельного оптимизма могут добавить январские данные по инфляционным ожиданиям российского населения, которые не показали рост в первый месяц года. В фокусе — рост нефтяных цен, который происходит на фоне продолжающейся нестабильности в Ближневосточном регионе. Тем временем американский доллар под сильным давлением показывает снижение позиций. Не на его стороне — прогнозы по снижению ставок Федрезерва и общее уменьшение доверия к ФРС, а также резкое падение индекса потребительского доверия в США в январе до минимумов 2014 года.