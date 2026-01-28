Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Курс доллара. Прогноз на 29–30 января

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

После стремительного падения на прошлой неделе и достижения уровня 75,5 руб./$ на текущей курс доллара уверенно пошел вверх. Во вторник он поднялся до уровня 77 руб./$, а по итогам торгов среды составил 76,60 руб./$. Это на 1,1 руб. выше значений конца минувшей недели. Официальный курс доллара вырос лишь на 35 коп., до 76,266 руб./$. Развороту курса способствует уменьшение предложения валюты со стороны экспортеров, которые закончили уплату налогов.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
Банк Зенит 78.00
«БКС Мир инвестиций» 76.00-80.00
«Цифра банк» 75.00
ПСБ 74.00-77.00
Банк Русский Стандарт 76.00-78.00
Консенсус-прогноз * 76.70

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

Денис Попов,
управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы

До конца недели изменения ситуации не ожидаем

Курс рубля в среду продолжил консолидацию в районе 10,8–11 руб./CNY и 76 руб./$. При этом, несмотря на завершение периода уплаты налогов и соответствующее снижение активности экспортеров на рынке, коррекции к ослаблению рубля пока так и не произошло. Поддержку рублю оказывали продажи валюты Банком России, рост цен на нефть и продолжающееся глобальное ослабление доллара. До конца недели изменения ситуации не ожидаем. Допускаем продолжение бокового движения котировок в диапазоне 10,8–11,2 руб./CNY.

Илья Федоров

Илья Федоров,
главный экономист

Спрос на валюту пока не возрастает

Доллар остается вблизи нижней границы прогнозного интервала 76–78 руб./$. Налоги в январе уплачены. Давления со стороны экспортеров на курс рубля в ближайшее время не будет, но существенно не ослабнет. Спрос на валюту пока не возрастает. Курс останется в прогнозном коридоре до конца квартала. Дисконты на нефть быстро не уйдут, продажи валюты сохранятся достаточно высокими. На среднесрочном горизонте эффект от продажи сгладится и курс постепенно будет дрейфовать в сторону верхней границы интервала.

Дмитрий Рожков

Дмитрий Рожков,
директор казначейства

На рынке сохраняется тренд на укрепление рубля

Российский рубль в среду оказался под влиянием нескольких разнонаправленных факторов. С одной стороны, он утратил поддержку от продаж валюты экспортерами на фоне истечения сроков Единого налогового платежа. С другой — относительно высокие цены на нефть (котировки Brent превысили $68 за баррель во второй половине дня в среду) и надежды на геополитическую разрядку поддерживают рубль. На этом фоне рубль незначительно ослаб к китайскому юаню, на 0,25%, до 10,987 за один юань, и на 0,1%, до 76,34, к доллару США, но подрос к евро, на 0,62% — до 91,22 руб. за один евро. В конечном счете на рынке сохраняется тренд на укрепление рубля на фоне высоких процентных ставок в экономике, и пока не приходится исключать дальнейшего укрепления рубля в направлении пиков декабря 2025 года.

Владимир Евстифеев

Владимир Евстифеев,
руководитель направления аналитического сервиса

Доллар на мировом рынке опустился к четырехлетнему минимуму

Рубль остается сильным на фоне завершения налогового периода, который мог увеличить предложение валюты на локальном рынке. Кроме того, доллар на мировом рынке опустился к четырехлетнему минимуму, что также позволяет рублю чувствовать себя более уверенно. Дополнительную поддержку рублю оказывают продажа валюты со стороны ЦБ и Минфина, более консервативные ожидания по смягчению денежно-кредитной политики, а также появление очередных надежд на продвижение геополитической повестки.

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

Отдельного оптимизма могут добавить январские данные по инфляционным ожиданиям

На стороне российского рубля — пик налоговых выплат экспортерами, а также относительно спокойный геополитический фон в ожидании продолжения мирных переговоров. Отдельного оптимизма могут добавить январские данные по инфляционным ожиданиям российского населения, которые не показали рост в первый месяц года. В фокусе — рост нефтяных цен, который происходит на фоне продолжающейся нестабильности в Ближневосточном регионе. Тем временем американский доллар под сильным давлением показывает снижение позиций. Не на его стороне — прогнозы по снижению ставок Федрезерва и общее уменьшение доверия к ФРС, а также резкое падение индекса потребительского доверия в США в январе до минимумов 2014 года.

