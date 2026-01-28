Курс доллара. Прогноз на 29–30 января

Денис Попов,

управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы До конца недели изменения ситуации не ожидаем Курс рубля в среду продолжил консолидацию в районе 10,8–11 руб./CNY и 76 руб./$. При этом, несмотря на завершение периода уплаты налогов и соответствующее снижение активности экспортеров на рынке, коррекции к ослаблению рубля пока так и не произошло. Поддержку рублю оказывали продажи валюты Банком России, рост цен на нефть и продолжающееся глобальное ослабление доллара. До конца недели изменения ситуации не ожидаем. Допускаем продолжение бокового движения котировок в диапазоне 10,8–11,2 руб./CNY.

Илья Федоров,

главный экономист Спрос на валюту пока не возрастает Доллар остается вблизи нижней границы прогнозного интервала 76–78 руб./$. Налоги в январе уплачены. Давления со стороны экспортеров на курс рубля в ближайшее время не будет, но существенно не ослабнет. Спрос на валюту пока не возрастает. Курс останется в прогнозном коридоре до конца квартала. Дисконты на нефть быстро не уйдут, продажи валюты сохранятся достаточно высокими. На среднесрочном горизонте эффект от продажи сгладится и курс постепенно будет дрейфовать в сторону верхней границы интервала.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства На рынке сохраняется тренд на укрепление рубля Российский рубль в среду оказался под влиянием нескольких разнонаправленных факторов. С одной стороны, он утратил поддержку от продаж валюты экспортерами на фоне истечения сроков Единого налогового платежа. С другой — относительно высокие цены на нефть (котировки Brent превысили $68 за баррель во второй половине дня в среду) и надежды на геополитическую разрядку поддерживают рубль. На этом фоне рубль незначительно ослаб к китайскому юаню, на 0,25%, до 10,987 за один юань, и на 0,1%, до 76,34, к доллару США, но подрос к евро, на 0,62% — до 91,22 руб. за один евро. В конечном счете на рынке сохраняется тренд на укрепление рубля на фоне высоких процентных ставок в экономике, и пока не приходится исключать дальнейшего укрепления рубля в направлении пиков декабря 2025 года.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Доллар на мировом рынке опустился к четырехлетнему минимуму Рубль остается сильным на фоне завершения налогового периода, который мог увеличить предложение валюты на локальном рынке. Кроме того, доллар на мировом рынке опустился к четырехлетнему минимуму, что также позволяет рублю чувствовать себя более уверенно. Дополнительную поддержку рублю оказывают продажа валюты со стороны ЦБ и Минфина, более консервативные ожидания по смягчению денежно-кредитной политики, а также появление очередных надежд на продвижение геополитической повестки.