Уфимский «Салават Юлаев» выиграл в гостях у казанского «Ак Барса»

В Казани прошло шестое «Зеленое дерби» регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): местный «Ак Барс» в овертайме проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву», 3:4. Теперь команды если и встретятся до конца чемпионата, то только в розыгрыше Кубка Гагарина.

По итогам предыдущих пяти очных матчей между соперниками преимущество было у казанцев — они выиграли четыре раза (3:1, 4:1, 6:3, 2:1), тогда как «юлаевцы» победили единожды (4:1).

«Ак Барс» после 50 игр занимал второе место в Восточной конференции КХЛ, имея 69 очков. «Салават Юлаев» с 52 очками находился на шестой строчке.

Начало матча осталось за Уфой. На четвертой минуте вратарь гостей Семен Вязовой отбил бросок казанца, шайбу подхватил Девин Броссо. Нападающий отпасовал к левому борту Шелдону Ремпалу, а канадец оторвался от защитников «Ак Барса» и, не сближаясь с голкипером, бросил с круга вбрасывания в дальний правый угол, 0:1. У Ремпала теперь

Хозяева потратили около 8,5 минуты на то, чтобы отыграться — Александр Барабанов отобрал шайбу в средней зоне и, войдя в зону «юлаевцев», точной бросил в ближний угол.

Во втором периоде «Салавату Юлаеву» пришлось две минуты сыграть в меньшинстве. Однако это не помешало подопечным Виктора Козлова вновь вырваться вперед и даже увеличить преимущество. Уже на второй минуте забил нападающий Денис Ян (в последний раз он отличался 16 декабря 2025 года, когда забросил в ворота того же «Ак Барса). Яну ассистировали Сергей Варлов и Владимир Бутузов. На 17-й минуте отличился Владислав Ефремов, убежавший в контратаку с Максимом Кузнецовым.

«Ак Барсу» удалось отыграться в третьем периоде. Преимущество во владении шайбой, а также по вбрасываниям (18-8 за период) обернулись кратным превосходством по броскам в створ — 17-3. Две попытки хозяев оказались успешными, причем в обоих случаях отличился Илья Сафонов. Сначала форвард отличился с передач Артема Галимова и Митчелла Миллера, а за минуту до конца основного времени матча он удачно подставил клюшку на пятачке под бросок Никиты Лямкина (второй ассистент — Александр Барабанов).

При счете 3:3 команды ушли в овертайм. В нем больше моментов создали казанцы, однако более точными оказались уфимцы. За 29 секунд до сирены Егор Сучков попал в правый от вратаря угол ворот «Ак Барса». Голевые передачи — у Данила Алалыкина и Никиты Зоркина.

«Салават Юлаев» с 54 очками остался на шестом месте. 70 очков позволяют «Ак Барсу» сохранить вторую строчку на Востоке.

Трехматчевая гостевая серия «Салавата Юлаева» закончилась. 31 января клуб встретится на «Уфа-Арене» с нижегородским «Торпедо». «Ак Барс» в этот же день примет «Нефтехимик» из Нижнекамска.

Идэль Гумеров