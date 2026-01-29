Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Глава СКР взял на контроль жилищную проблему жителей Башкирии

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления ведомства по Башкирии Владимиру Архангельскому представить отчет о промежуточных результатах проверки по заявлению жителя республики.

Как сообщает Информационный центр СКР, в ведомство обратился глава многодетной семьи, в которой воспитываются десять детей. В 2022 году суд постановил включить их в реестр нуждающихся в жилье. Однако до настоящего времени меры по обеспечению жильем не были приняты, несмотря на неоднократные обращения в государственные органы, отметили в ведомстве.

Следственное управление СКР по Башкирии проводит проверку по жалобе жителя республики.

Олег Вахитов