«Яркий представитель золотого века телевидения»
В Москве простились с продюсером Александром Олейниковым
В среду, 28 января, в траурном зале Троекуровского кладбища собрались люди с телеэкранов. Ведущие, режиссеры и актеры пришли проститься с продюсером Александром Олейниковым, внезапно умершим 24 января в возрасте 60 лет. Пришедшие вспоминали его как человека «с черным юмором, в ярких штанах и с любимой сигареткой» и, кажется, до конца так и не могли поверить в его смерть.
Константин Эрнст не мог поверить в смерть своего друга Александра Олейникова
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
День похорон Александра Олейникова выдался необычайно снежным. Тротуары вокруг Троекуровского кладбища расчищены не были, и знаменитости, выходившие из подъезжавших к входу машин, были вынуждены пробираться сквозь сугробы. В них застревали женщины в шубах и на высоких каблуках, пытаясь поймать равновесие и не уронить объемные букеты.
Распорядители впускали пришедших в зал сразу, не заставляя их толпиться под снегопадом у дверей вплоть до официального начала траурной церемонии, как это происходит обычно. У самых дверей курила группа людей. «Мы всегда перед этими дверьми стояли вместе с Сашей (когда он сам приходил на похороны других знаменитостей.— “Ъ”). Все курильщики телевидения вокруг него собирались»,— вздыхал один из мужчин. «Да, и сам умер за сигаретой»,— соглашались стоящие в толпе.
Внутри зала в окружении белых букетов стоял гроб с телом продюсера. Слева от него собралась семья Александра Олейникова, растерянно приветствовавшая его коллег и друзей. Среди пришедших можно было узнать певцов Валерия Сюткина, Ларису Долину, художника Никаса Сафронова, актеров Игоря Угольникова, Евгению Дмитриеву, Татьяну Друбич, депутата и телеведущего Петра Толстого, посла РФ на Маврикии и телеведущую Ираду Зейналову, заместителя гендиректора «Первого канала» и телеведущего Кирилла Клейменова.
Случайных людей в зале, кажется, не оказалось. Все собравшиеся имели какое-то отношение к телевидению и быстро находили знакомых, с которыми тихо обсуждали совместные проекты и планы. Все пришедшие знаменитости пытались остаться максимально незаметными, прячась за капюшонами, и старались не привлекать к себе внимание. И поэтому, когда распорядитель пригласил выступить всех желающих, привычные к публичным выступлениям гости не стремились выходить к микрофону.
Затянувшуюся паузу прервал гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.
Уверенно подойдя к самому большому букету, который находился у гроба, Константин Эрнст вздохнул, взглянул на гроб и неожиданно произнес: «Я половину из вас, уж извините, могу представить в этой обстановке. Но не Сашку».
Господин Эрнст вспоминал Александра Олейникова «молодым, легким, остроумным и раздолбайским» человеком, которому «совсем не идет смерть». Рассказывал, как тот «боялся постареть и теперь никогда не постареет». Замечал, что «на телевидении его любили и ценили невероятное количество человек». В 1990-е, вспоминал гендиректор «Первого канала», он «вместе с Сашкой» экспериментировал с новыми форматами на телеэкране и именно господину Олейникову приходили в голову самые смелые идеи. После одной такой «совместной выходки», подробности которой господин Эрнст детально описывал, в “Ъ” вышла статья с заголовком «Columbia Pictures поимела бледный ВИД». Из его слов создавалось впечатление, что оба продюсера воспринимали этот заголовок как личное достижение.
Фотогалерея
Прощание с Александром Олейниковым
«Мы все смеялись над его шутками, которые он непонятно откуда вытаскивал»,— продолжил продюсер Ренат Давлетьяров, признавшись, что «просто не мог не выступить, потому что дружил с Сашкой 30 лет». «Он в своих красных спортивных штанах, желтой куртке и с сигареткой Мальборо сидит, наверное, сейчас где-то на облаках, болтает ножками и читает любимый роман "Мастер и Маргарита"»,— предполагал господин Давлетьяров.
«Санечка — замечательный профессионал, но многие знают его как любящего веселье человека, открывающего новые места в Москве,— вспоминала гендиректор Российской академии телевидения Этери Левиева.— Мы иногда смеялись над тем, как он ярко одевался и даже на официальные церемонии приходил именно так, как хотел он сам».
Режиссер Федор Бондарчук признавался, что «мы все» еще долго будем принимать смерть Александра Олейникова: «Он как будто выключился в одну секунду».
«Он никогда не выпячивал свои заслуги, хотя был ярким представителем золотого века телевидения»,— говорил господин Бондарчук.
В завершение церемонии к микрофону вышли сын и дочь продюсера. Для них Александр Олейников остался человеком «со своими правилами и музыкой, черным юмором и любимой сигареткой». «Ты всегда рядом стоишь — и ржешь над нами»,— вздыхали они.
Распорядители церемонии пригласили всех на выход — и кладбищенская аллея быстро заполнилась людьми. Гроб с телом продюсера вынесли из зала всего через несколько минут, но гости церемонии за это время оказались уже засыпаны снегом. Уже не пытаясь стряхивать его, они долго шли вслед за катафалком. В морозной тишине к ним присоединялись и другие знаменитости, в том числе телеведущие Михаил Ширвиндт и Иван Ургант, желавшие, по-видимому, остаться незамеченными настолько, что даже не пришли на гражданскую панихиду.