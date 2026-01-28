Метрополитен Петербурга протестировал вагон для маломобильных пассажиров
Петербургский метрополитен представил модернизированный вагон для пассажиров с ограниченной мобильностью. Презентация прошла в рамках рабочей встречи по повышению доступности городского транспорта, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга.
В пилотном проекте специалисты электродепо «Московское» доработали вагон модели 81-717/714. В нем установили специальные поручни и навигационные элементы. Чтобы оценить новые решения, на тестирование пригласили не только технических специалистов, но и пользователей — представителей Региональной общественной организации инвалидов «Свет Феникса» и ветеранов-колясочников.
Состав с модернизированным вагоном проследовал от станции «Купчино» до «Невского проспекта». Участники проверяли удобство расположения поручней, читаемость навигации, безопасность посадки и высадки, а также комфорт в пути. Замечания и предложения пассажиров по итогам поездки пообещали учесть при доработке проекта.