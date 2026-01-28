В Дагестане возбудили дела о хищении свыше 100 млн рублей

Следственный комитет РФ по Республике Дагестан возбудил уголовные дела о хищении свыше 100 млн рублей при исполнении государственного контракта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фигурантами стали главный специалист министерства строительства и ЖКХ республики, представители подрядной организации и должностные лица ГАУ «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан».

По версии следствия, при государственном строительном надзоре за реконструкцией внутригородских сетей канализации Хасавюрта должностное лицо министерства знало о невыполнении работ по восстановлению асфальта. Несмотря на это, в заключение о соответствии объекта проектной документации были внесены ложные сведения. Подрядчик, действуя в сговоре с должностными лицами дирекции, не восстановил асфальтовое покрытие площадью свыше 87 тыс. кв. м, оформив фиктивные акты приемки.

Дела возбуждены по материалам УЭБиПК МВД по Республике Дагестан и по итогам мониторинга открытых источников, где сообщалось о ненадлежащем состоянии дорог в Хасавюрте. В зависимости от роли участникам вменяют служебный подлог, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество — ч. 1 ст. 292, ч. 3 ст. 285 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.