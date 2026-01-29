Заказное убийство пошло на посадку

30 лет назад в Санкт-Петербурге возле парадной своего дома был застрелен генеральный директор аэропорта Ржевка Николай Сухов. Следствие по делу о резонансном убийстве заняло шесть лет: в 2002 году горсуд пришел к выводу, что заказчиком расправы стал заместитель погибшего, желавший занять его место,— Владимир Подрезов, который нанял киллера из-за угрозы разоблачения хищений в воздушной гавани. При этом сам главный обвиняемый не дожил до суда, скончавшись от инфаркта, а аэродром, который должен был быть приватизирован в те годы, в 2004 году ушел с молотка в ходе банкротства. Впрочем, саму Ржевку тоже можно считать ныне покойной.

29 января 1996 года в морозное и серое утро понедельника 46-летний Николай Сухов вышел из своего дома на Пулковском шоссе. Там его уже поджидал палач: сначала он дважды выстрелил жертве в грудь, а затем добил контрольным в голову. Три гильзы, лужа крови на асфальте и тело директора — больше на месте преступления никого не нашли. Звонки от соседей, услышавших стрельбу, поступили в милицию почти мгновенно. К делу подключились самые опытные сыщики 2-го отдела уголовного розыска УВД и регионального РУОП, но долгое время единственным серьезным вещдоком был лишь оставленный на месте пистолет «Будапешт-Р6» калибра 9 мм.

Брошенный ствол венгерского производства, даже в то неспокойное время, был большой редкостью. Это не было типичным оружием петербургского криминалитета, предпочитавшего в те годы советские ТТ или «Макаровы».

Несмотря на то, что правоохранительные органы практически сразу выдвинули достаточно очевидную версию о заказном характере расправы, которая, по их мнению, была связана с профессиональной деятельностью погибшего, первые месяцы не принесли следствию особого прорыва. Само собой, не исключалось и то, что Николай Сухов мог стать жертвой рэкета со стороны бандитских группировок, собиравшихся поставить аэропорт под свой контроль. Сыщики долгое время воздерживались от комментариев, дежурно ссылаясь на то, что все обстоятельства еще изучаются, но в кулуарах признавали, что надежд на быструю поимку преступников немного. В администрации же аэропорта на вопросы журналистов и вовсе лишь разводили по-философски руками, ограничившись: «Все под Богом ходим».

Николай Сухов возглавил Ржевку в мае 1995 года. Это было кадровое решение Госкомимущества, принятое после скандальной проверки. Прежний руководитель, Вячеслав Тюкин, вместе с командой был уволен за попытки саботировать приватизацию предприятия. Аэропорт, бывший когда-то флагманом сельхозавиации, к середине 1990-х погрузился в глубокий кризис: долги росли, а вся деятельность при этом сводилась в основном к сдаче в аренду единственной взлетной полосы для частных и спортивных самолетов.

Считавшийся одно время вторым после Пулково аэродром был построен в 1930-х годах. С конца 1940-х и вплоть до распада СССР он являлся главной базой Управления сельхозавиации в Ленобласти: здесь базировался флот самолетов Ан-2 и вертолетов Ми-2, которые занимались химическими работами, санитарными перевозками и аэрофотосъемкой. В 1993 году госпредприятие было признано убыточным.

Задача, поставленная перед господином Суховым, была непростой: в кратчайшие сроки подготовить торги, продав 100% акций ФГУП «Аэропорт Ржевка». Его реализация, по оценкам специалистов, могла привлечь солидные инвестиции. Тем не менее торги, несмотря на все усилия нового директора, так и не состоялись, что впоследствии даже привело к скандалу: депутаты областного ЗакСа обратились тогда в прокуратуру с просьбой провести проверку финансовой деятельности авиапредприятия, заподозрив, что ряд заинтересованных лиц хотят умышленно обанкротить ФГУП и тем самым сорвать его передачу в областную собственность.

Однако все эти догадки висели в воздухе, а от дела начало пахнуть «висяком». С мертвой точки расследование сдвинулось только в 2000 году благодаря чистосердечному признанию одного из соучастников. Его показания, как позже будет отмечено в приговоре, стали основой для пересмотра всего уголовного дела и предъявления обвинений непосредственным исполнителям. Выяснилось, что несостоявшаяся сделка была ни при чем, а заказчик находился не в тени криминального бизнеса, а в кабинете по соседству.

Зуб на топ-менеджера имел его заместитель Владимир Подрезов, которого директор уличил в должностной нечистоплотности.

Зам пришел в Ржевку на должность начальника коммерческого центра в феврале 1995-го, всего на три месяца позже самого господина Сухова, но их отношения не сложились с самого начала. Незадолго до смерти гендиректор поймал коллегу на хищении средств аэропорта: после серьезного разговора он пригрозил ему увольнением и передачей материалов в компетентные органы. В ответ подчиненный, чтобы закрыть вопрос с излишне щепетильным начальником, начал подыскивать киллеров.

Подрезов, как сказано в материалах следствия, первоначально попытался найти исполнителя через своего знакомого Александра Яра — экс-силовика, ушедшего, как и многие тогда, в охранный бизнес. Однако эта связь так и не была доказана, а обвинения сняты. Позже следствие вышло на подчиненного Подрезова — Станислава Серебрякова. Последний по итогу признался, что нашел киллера, которым оказался его приятель — 25-летний Андрей Федотов. За работу тому пообещали 2000 долларов — стандартный для того времени гонорар за «заказ» средней руки.

Любопытным эпизодом, всплывшим в суде, стала сорвавшаяся попытка убийства, случившаяся за три дня до трагедии. Федотов, как было установлено, уже караулил жертву у дверей квартиры. Но когда директор вышел и неожиданно спросил незнакомца, что он тут делает, тот растерялся и промямлил, что ждет девушку.

Федотов в тот день не выстрелил, а Николай Сухов, не заподозрив ничего, ушел. 29 января обошлось уже без неловкостей: убийца, заняв позицию на лестничной площадке, в упор расстрелял выходившего из квартиры главу аэродрома. За исполнение он получил 1500 долларов — на 500 меньше обещанного. Остальное, по словам подсудимого, ему пообещали передать позже.

Процесс в Санкт-Петербургском городском суде начался в 2002 году. К моменту вынесения приговора главный обвиняемый, Владимир Подрезов, уже три года как был мертв — он скончался от обширного инфаркта в 1999 году.

Суд назначил Андрею Федотову 13 лет в колонии общего режима. Станислав Серебряков, посредник, благодаря активному сотрудничеству со следствием и явке с повинной получил шесть лет условно. Александр Яр был оправдан за недоказанностью, но на его свободе это не отразилось: на момент процесса он уже был осужден на 11 лет строгого режима за совершение другого, абсолютно бытового убийства: за несколько лет до этого, будучи пьяным, он поссорился с завсегдатаями кафе на проспекте Луначарского, был избит, после чего вернулся, но уже с ТТ и застрелил охранника соседнего магазина.

После гибели Николая Сухова процесс приватизации Ржевки окончательно заглох. Предприятие, управляемое арбитражными управляющими, продолжало влачить жалкое существование. Перелом наступил весной 2003 года: после долгих лет кризиса по инициативе Петербургской топливной компании (ПТК), которая ремонтировала там взлетно-посадочную полосу и была основным поставщиком авиационного горючего, против Ржевки было открыто дело о банкротстве. В ноябре 2004 года все имущество, включая 226 га земли, взлетку и здания, было продано на открытом аукционе за 13,73 млн рублей компании «Фотон», связанной с ПТК. В 2014 году ЛСР купила земли бывшего аэропорта, но только в 2022-м стало известно, что девелопер собирается построить там новый жилой район.

