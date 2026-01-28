Волейболисты «Оренбуржья» победили «Динамо-Урал» в матче Суперлиги

В среду, 28 января, в Уфе прошел матч чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги, где местный коллектив «Динамо-Урал» принимал «Оренбуржье» из Оренбурга. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:3 (21:25, 26:24, 22:25, 25:21, 17:19).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Волейболисты «Оренбуржья» одержали седьмую победу в сезоне. Команда находится на 11-м месте в турнирной таблице Суперлиги, набрав 21 очко. «Динамо-Урал» с 17 баллами располагается на две позиции ниже.

Андрей Сазонов