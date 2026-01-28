Минюст признал нежелательным Международный альянс либертарианских партий

Министерство юстиции РФ включило Международный альянс либертарианских партий (International Alliance of Libertarian Parties, IALP) в перечень «нежелательных организаций». После решения ведомства Либертарианская партия России заявила об отсутствии каких-либо связей с этой организацией.

«Либертарианская партия России — независимая российская политическая партия, не состоящая ни в каких международных или внутрироссийских организациях», — говорится в сообщении партии.

До прошлого года IALP базировалась в швейцарском Берне, а в 2025 году перенесла штаб-квартиру в США. В настоящее время в альянс входят шесть партий из стран Европы и Америки.