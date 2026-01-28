В Екатеринбурге прокуратура добилась выплаты 500 тыс. рублей долгов педагогам

В Екатеринбурге прокуратура Чкаловского района через суд добилась выплаты задолженности по заработной плате 11 педагогам. Общая сумма выплат составила 500 тыс. руб., сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Согласно распоряжению Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, педагогам в регионе должна была быть начислена индексация заработной платы за 2023–2024 учебный год и за период с января по август 2024 года. Однако 11 педагогов, работавшим в 2023-2024 учебном году в образовательных учреждениях Чкаловского района Екатеринбурга, при увольнении не получили положенные суммы.

Прокуратура подала исковые заявления в суд с требованием взыскать задолженность и компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил требования прокуратуры, взыскав с образовательных учреждений более 500 тыс. руб. в пользу педагогов. Кроме того, каждому из пострадавших учителей было присуждено по 10 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Фактическое исполнение судебных решений находится под контролем прокуратуры.

Полина Бабинцева