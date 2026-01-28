NPR: администрация Трампа тайно ослабила требования к ядерным реакторам

Администрация президента США Дональда Трампа пересмотрела директивы по ядерной безопасности, чтобы ускорить разработку нового поколения реакторов, однако не сделала эти изменения публичными. Об этом сообщила радиостанция NPR.

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Корректировки затронули требования почти ко всем аспектам эксплуатации реакторов — от систем безопасности и охраны объектов до защиты окружающей среды и расследования аварий. По данным NPR, документы существенно сокращены: из предыдущих версий исключили более 750 страниц, оставив около трети исходного объема. В новых правилах ослаблены нормы по защите грунтовых вод и окружающей среды, а также упразднена как минимум одна ключевая функция в системе безопасности. Кроме того, снижены требования к документации и повышена допустимая доза радиации для персонала до начала официального расследования инцидента.

Также из приказов исчез базовый принцип ядерной безопасности As Low As Reasonably Achievable (ALARA), обязывавший снижать радиационное воздействие настолько, насколько это технически возможно. По оценке экспертов, отказ от этого подхода допускает строительство реакторов с меньшей защитой, более тонким экранированием и более высокими дозами облучения работников. Бывший глава Комиссии по ядерному регулированию США Кристофер Хэнсон заявил NPR, что тайное ослабление стандартов подрывает общественное доверие, а представитель Союза обеспокоенных ученых Эдвин Лайман предупредил о рисках аварий уровня Три-Майл-Айленд.