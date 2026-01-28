Четверых нижегородцев обвинили в нелегальном трудоустройстве тысячи мигрантов

Нижегородское управление СКР возбудило уголовное дело об организации нелегальной миграции, фигурантами по которому проходят четыре человека. По данным СКР, они арестованы.

Следователи считают, что в 2025 году фигуранты подали в органы миграционного контроля подложные документы, которые помогли 1 тыс. иностранных граждан сохранить патенты на работу и остаться на территории России.

Иностранных граждан злоумышленники устраивали на работу в строительную организацию, принадлежащую одному из обвиняемых.

Андрей Репин