В Henderson рассказали, что потеряют, если уйдут с маркетплейсов

У Henderson продажи через маркетплейсы составляют 13% от всех продаж и 57% — от онлайн-продаж, следует из материалов компании. Как отметил представитель Henderson, комментируя результаты компании на ее «Дне инвестора», даже если компания уйдет с одной из онлайн-площадок, она не потеряет много.

В целом доля онлайн-продаж в выручке ООО «Тами и ко» — операционной компании сети магазинов – составила 23,4%. Год к году показатель вырос на 29,3%, до 5,6 млрд руб. Общая выручка показала рост на 14,6% — до 23,9 млрд руб. Выручка от торговли на маркетплейсах, судя по представленным компанией данным, растет все же более быстрыми темпами: по сравнению с 2024 годом она прибавила 68,5%, составив 3,1 млрд руб.

Как пояснил директор компании по связям с инвесторами Константин Гедымин, бренд Henderson представлен на четырех российских маркетплейсах. Вещи бренда можно найти на Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркете» и Lamoda. Господин Гедымин не раскрыл, какая доля продаж приходится на каждый из них, но отметил, что самая крупная — в районе 4%.

Из-за относительно небольшой доли продаж даже сильное повышение условий торговли одной из площадок или полный уход Henderson с нее не должно быть болезненным для бренда, утверждает он. «Мы могли бы расти на маркетплейсах быстрее, но это был риск для стабильности всей системы, потому что продажами на маркетплейсе управляет маркетплейс»,— отметил представитель компании.

Пока компания в большей степени опирается на офлайн-продажи, наращивая площадь своих магазинов. По итогам 2025 года этот показатель вырос на 20%, до 68,7 тыс. кв. м. LFL-выручка салонов за этот период выросла на 3,2%, до 14,3 млрд руб.

Виктория Колганова