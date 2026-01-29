Надежда станет реальностью для метро

Горнопроходческий щит «Надежда» прошел подземную часть тоннеля до «Каменки». После конечной на зеленой ветке метро его довезут до демонтажного котлована, уточнили в «Метрострое Северной Столицы» (МСС). Далее агрегат поднимут на поверхность и разберут, а на будущей пересадке на фиолетовую ветку начнут делать жесткое основание тоннеля. Эксперты считают, что благодаря использованию комплекса станцию удастся ввести к 2029 году, как планировалось изначально.

После завершения работы щита на объекте начали обустройство ограждающих конструкций будущего котлована станции (СВГ, «стена в грунте»). Их используют, чтобы не нарушить городскую застройку вокруг и не допустить проникновения грунтовых вод внутрь станции. Технологию СВГ используют в основном в Москве, а в Петербурге метростроители начали применять ее на станциях зеленой ветки «Беговая» и «Зенит», путь к которым проходит под Невой.

Вход в вестибюль «Каменки» для пассажиров откроют на перекрестке Шуваловского и Комендантского проспектов в 2030 году. Согласно проектной документации, на станцию смогут входить до 7,5 тыс. человек, а выходить — около 8,5 тыс. человек. Станция будет функционировать как пересадочная с фиолетовой линией и будет соединена с «Шуваловским проспектом».

Тоннелепроходческий комплекс S-782 «Надежда» купило АО «Метрострой» в 2012 году у компании Herrenknecht AG. Он использовался для строительства Невско-Василеостровской линии до станции «Беговая», а еще для прокладки перегонов между станциями «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» на Фрунзенско-Приморской линии. Позже комплекс применялся при строительстве Большой кольцевой линии московского метро на участке от «Можайской» до «Давыдково», после чего его вернули в Петербург.

Всего на строительство станций зеленой ветки до 2029 года потратят около 128 млрд рублей. Из бюджета Петербурга планируют выделить 16,5 млрд в 2026 году, 28 млрд — в 2027-м и 30 млрд — в 2028-м. Однако стоит учитывать, что в эту сумму входят затраты на завершение работ уже на запущенном в эксплуатацию участке от «Приморской» до «Беговой».

Участники рынка считают, что выделенное финансирование позволит запустить «Каменку» на год раньше. Тем более что в 2029 году пройдут выборы губернатора Петербурга. В отличие от станций голубой ветки, у которых ввод может задержаться из-за задержек в разработке проектной документации, сложностей со строительством у станции нет, отметил директор по решениям в области общественного транспорта компании Simetra Владимир Валдин.

Транспортный аналитик Владислав Булгаков добавил, что введение «Каменки» нужно для разрешения проблемы с транспортной доступностью новых жилых кварталов в Приморском районе. В свою очередь, гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров объяснил, что для разгрузки «Комендантского проспекта» необходимо ввести станцию в ближайшие годы, иначе из-за растущего благодаря новым жилым комплексам пассажиропоток станции окажется неконтролируемым.

Стефания Барченкова