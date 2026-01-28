Выдано положительное заключение на строительство мультитемпературного комплекса в Перми

27 января было выдано положительное заключение негосударственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по строительству здания склада мультитемпературного комплекса в Перми на ул. Верхнемуллинской. Об этом свидетельствует информация в ЕГРЗ, обратил внимание «Новый Компаньон»

Застройщиком является ООО «Кредо-Строй», документацию подготовило пермское ООО «42», экспертная организация, выдавшая заключение — московское ООО «Центр экспертных решений».

В марте 2024 года проект складского комплекса получил статус приоритетного инвестиционного. Площадь склада составит 30 тыс. кв. м. В его состав войдут офисы и складские помещения. Запустить его инвестор рассчитывает в III квартале 2027 года. Объём инвестиций — 667 млн руб. На комиссии по ПЗЗ в 2024 году было предложено установить на территории будущего склада зону обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6.