Инвестор реконструкции ярославского аэропорта получил 2 млрд на работы

Группа компаний «Аэрофьюэлз» и Московский банк Сбербанка заключили соглашение о финансировании первых этапов строительства терминала международного ярославского аэропорта. Об этом сообщили в «Сбербанке».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Визуализация ярославского аэропорта

Фото: Михаил Евраев, Telegram Визуализация ярославского аэропорта

Бридж-кредиты на общую сумму 2 млрд руб. предоставлены для подготовки площадок, проектирования и первых строительных работ в рамках реконструкции аэропортов Ярославля и Нижневартовска.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в мае 2025 года на месте строительства нового ярославского аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне установили закладной камень. Инвестор уже приступил к строительству нового терминала для внутренних линий, который планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. Также идет проектирование международного терминала. Как сообщал губернатор Михаил Евраев, объем вложений составит более 2,5 млрд руб.

Алла Чижова