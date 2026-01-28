«Броненосец "Потёмкин"» вернулся на экраны

В российский прокат выходит «Броненосец "Потёмкин"». Впервые фильм Сергея Эйзенштейна показывали 100 лет назад. К юбилею премьеры и приурочили выход картины в 2026-м. Новые показы прошли почти в 30 городах, сеансы продолжатся до середины февраля, рассказал “Ъ FM” прокатчик фильма — компания «К24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госкино; Мосфильм Фото: Госкино; Мосфильм

Дистрибутор рассчитывает на большой спрос со стороны зрителей и допускает, что прокат придется продлить до весны, рассказал сооснователь компании «К24» Максим Горбов: «Для нас этот не первый опыт. Мы в мае 2025 года выпускали "Человека с киноаппаратом" Дзиги Вертова. Знаем, что картины, которые не были доступны в кинотеатрах, действительно пользуются спросом, тем более, когда это такие знаковые ленты, как «Броненосец "Потёмкин"». Мы начали свои первые показы еще 18 января в кинотеатре "Художественный", где фильм 100 лет тому назад и демонстрировался. До 29-го числа прокат продлится, мы рассчитываем, что у нас в среднем будет 50 экранов. Планируются еще и отдельные точечные показы и в феврале, и в марте.

С одной стороны, эта нишевая история, а с другой — мы летом выпускали в прокат "Питер FM". И вот эта волна ностальгии никуда не ушла, спустя 20 лет зрители пришли в кинотеатры. Какие-то ленты, которые, может быть, давят на живое, будут популярны».

В нынешнем прокате будут демонстрировать не оригинальную версию фильма, а переиздание 1976 года, с отреставрированной картинкой и добавленным музыкальным сопровождением Дмитрия Шостаковича. Кинокритик Иван Афанасьев рассказал “Ъ FM”, за счет чего «Броненосец "Потёмкин"» может заинтересовать современного зрителя: «В свое время, когда он вышел, это был уникальный фильм. По крайней мере, до этого не было такого масштаба. То есть это был самый настоящий блокбастер, причем очень сложный, комплексный, с большим количеством символов, важных деталей вроде раскрашенного в красные цвета флага. Одновременно это очень понятное кино, в котором не нужно гадать, о чем оно, пытаться найти какие-то смыслы, которые в него заложены, — они все на поверхности.

Ясно, что в некотором смысле это революционная агитка, но если это и агитка, то все равно монументальное полотно. Если человек расположен к чему-то новому, если он интересуется кино, его может вполне заинтересовать такой опыт просто с точки зрения того, чтобы увидеть, как все то, что сейчас есть в современных блокбастерах, есть в «Броненосце "Потёмкин"».

В 2025 году на повторном прокате фильмов 20-летней давности дистрибуторам удалось собрать больше 50 млн руб. Данные приводит «Бюллетень кинопрокатчика». Однако в будущем такие показы вряд ли станут более массовыми, считает гендиректор российского представительства компании Comscore Роман Исаев: «Это некая попытка точечно работать на очень ограниченную, нишевую аудиторию — киноманов и людей, которые глубоко интересуются историей кинематографа. Но в целом у фильмов, пусть ее и составляющих, крайне ограниченный круг зрителей, которые могут заплатить за билеты, потратить время на дорогу и просмотр картины на большом экране. За пределами той аудитории, о которой я сказал, широкому зрителю это ни к чему. Ни о каком тренде тут речи быть не может. Исключительно в рамках исторической, культурной повестки или к юбилею какого-то фильма может быть определенное количество точечных показов. Ничего более за подобными проектами стоять не может».

По данным информационной системы Фонда кино, «Броненосец "Потёмкин"» в новом прокате пока заработал 300 тыс. руб. Статистика учитывает предпродажи и сборы в день премьеры

Егор Парфенов