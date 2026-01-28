Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Броненосец "Потёмкин"» вернулся на экраны

Будет ли прокат картины успешным спустя 100 лет

В российский прокат выходит «Броненосец "Потёмкин"». Впервые фильм Сергея Эйзенштейна показывали 100 лет назад. К юбилею премьеры и приурочили выход картины в 2026-м. Новые показы прошли почти в 30 городах, сеансы продолжатся до середины февраля, рассказал “Ъ FM” прокатчик фильма — компания «К24».

Фото: Госкино; Мосфильм

Фото: Госкино; Мосфильм

Дистрибутор рассчитывает на большой спрос со стороны зрителей и допускает, что прокат придется продлить до весны, рассказал сооснователь компании «К24» Максим Горбов: «Для нас этот не первый опыт. Мы в мае 2025 года выпускали "Человека с киноаппаратом" Дзиги Вертова. Знаем, что картины, которые не были доступны в кинотеатрах, действительно пользуются спросом, тем более, когда это такие знаковые ленты, как «Броненосец "Потёмкин"». Мы начали свои первые показы еще 18 января в кинотеатре "Художественный", где фильм 100 лет тому назад и демонстрировался. До 29-го числа прокат продлится, мы рассчитываем, что у нас в среднем будет 50 экранов. Планируются еще и отдельные точечные показы и в феврале, и в марте.

С одной стороны, эта нишевая история, а с другой — мы летом выпускали в прокат "Питер FM". И вот эта волна ностальгии никуда не ушла, спустя 20 лет зрители пришли в кинотеатры. Какие-то ленты, которые, может быть, давят на живое, будут популярны».

Как на протяжении десятилетий менялось восприятие фильма «Броненосец "Потемкин"»

В нынешнем прокате будут демонстрировать не оригинальную версию фильма, а переиздание 1976 года, с отреставрированной картинкой и добавленным музыкальным сопровождением Дмитрия Шостаковича. Кинокритик Иван Афанасьев рассказал “Ъ FM”, за счет чего «Броненосец "Потёмкин"» может заинтересовать современного зрителя: «В свое время, когда он вышел, это был уникальный фильм. По крайней мере, до этого не было такого масштаба. То есть это был самый настоящий блокбастер, причем очень сложный, комплексный, с большим количеством символов, важных деталей вроде раскрашенного в красные цвета флага. Одновременно это очень понятное кино, в котором не нужно гадать, о чем оно, пытаться найти какие-то смыслы, которые в него заложены, — они все на поверхности.

Ясно, что в некотором смысле это революционная агитка, но если это и агитка, то все равно монументальное полотно. Если человек расположен к чему-то новому, если он интересуется кино, его может вполне заинтересовать такой опыт просто с точки зрения того, чтобы увидеть, как все то, что сейчас есть в современных блокбастерах, есть в «Броненосце "Потёмкин"».

В 2025 году на повторном прокате фильмов 20-летней давности дистрибуторам удалось собрать больше 50 млн руб. Данные приводит «Бюллетень кинопрокатчика». Однако в будущем такие показы вряд ли станут более массовыми, считает гендиректор российского представительства компании Comscore Роман Исаев: «Это некая попытка точечно работать на очень ограниченную, нишевую аудиторию — киноманов и людей, которые глубоко интересуются историей кинематографа. Но в целом у фильмов, пусть ее и составляющих, крайне ограниченный круг зрителей, которые могут заплатить за билеты, потратить время на дорогу и просмотр картины на большом экране. За пределами той аудитории, о которой я сказал, широкому зрителю это ни к чему. Ни о каком тренде тут речи быть не может. Исключительно в рамках исторической, культурной повестки или к юбилею какого-то фильма может быть определенное количество точечных показов. Ничего более за подобными проектами стоять не может».

По данным информационной системы Фонда кино, «Броненосец "Потёмкин"» в новом прокате пока заработал 300 тыс. руб. Статистика учитывает предпродажи и сборы в день премьеры

Егор Парфенов

Фотогалерея

Восстание на броненосце «Потемкин»

Предыдущая фотография
Броненосец был заложен 28 сентября 1898 года на стапеле Николаевского адмиралтейства в городе Николаеве. Разработкой проекта, а затем и строительством занимался корабельный инженер севастопольского военного порта Александр Шотт. Прототипом для «Потемкина» послужил построенный ранее броненосец «Три Святителя»

Броненосец был заложен 28 сентября 1898 года на стапеле Николаевского адмиралтейства в городе Николаеве. Разработкой проекта, а затем и строительством занимался корабельный инженер севастопольского военного порта Александр Шотт. Прототипом для «Потемкина» послужил построенный ранее броненосец «Три Святителя»

Фото: ТАСС

Команда броненосца была сформирована почти одновременно с его закладкой. Был создан 36-й флотский экипаж, который состоял из 731 человека, в том числе 26 офицеров. На воду «Потемкин» был спущен в сентябре 1900 года, однако введен в строй значительно позднее: сроки были сорваны сначала из-за пожара, а затем из-за серьезного брака — раковины в броне башен

Команда броненосца была сформирована почти одновременно с его закладкой. Был создан 36-й флотский экипаж, который состоял из 731 человека, в том числе 26 офицеров. На воду «Потемкин» был спущен в сентябре 1900 года, однако введен в строй значительно позднее: сроки были сорваны сначала из-за пожара, а затем из-за серьезного брака — раковины в броне башен

Фото: РГАКФД / ТАСС / РГАКФД/ Фото ИТАР-ТАСС

Не последнюю роль в возникновении на флоте революционных настроений сыграло жесткое обращение с матросами. Их рабочий день начинался в пять утра и заканчивался поздно вечером, матросов часто лишали двухчасового послеобеденного отдыха, плохо кормили. При этом, на содержание каждого матроса казна отпускала 24 копейки в день, однако часть этой суммы отходила офицерам

Не последнюю роль в возникновении на флоте революционных настроений сыграло жесткое обращение с матросами. Их рабочий день начинался в пять утра и заканчивался поздно вечером, матросов часто лишали двухчасового послеобеденного отдыха, плохо кормили. При этом, на содержание каждого матроса казна отпускала 24 копейки в день, однако часть этой суммы отходила офицерам

Постепенно революционная пропаганда начала охватывать суда Черноморского флота один за другим. Руководство социал-демократического движения осуществлял подпольный Центральный военно-морской исполнительный комитет РСДРП. Им был разработан план, согласно которому выступление флота должно было начаться на Тендре – пустынном острове на Черном море, между Одессой и Севастополем

Постепенно революционная пропаганда начала охватывать суда Черноморского флота один за другим. Руководство социал-демократического движения осуществлял подпольный Центральный военно-морской исполнительный комитет РСДРП. Им был разработан план, согласно которому выступление флота должно было начаться на Тендре – пустынном острове на Черном море, между Одессой и Севастополем

Однако первым восстание начал именно «Потемкин». Формальным поводом стала попытка начальства накормить матросов испорченным мясом. Среди матросов раздался призыв: «Братцы, что они делают с нашими товарищами? Забирай винтовки и патроны! Бей их, хамов! Довольно быть рабами!». В ходе перестрелки были убиты командир корабля и несколько офицеров, остальных арестовали

Однако первым восстание начал именно «Потемкин». Формальным поводом стала попытка начальства накормить матросов испорченным мясом. Среди матросов раздался призыв: «Братцы, что они делают с нашими товарищами? Забирай винтовки и патроны! Бей их, хамов! Довольно быть рабами!». В ходе перестрелки были убиты командир корабля и несколько офицеров, остальных арестовали

Фото: Wikimedia

К восставшему «Потемкину» сразу примкнул находившийся рядом миноносец №267. На обоих корблях были подняты красные флаги. 15 июня 1905 года команда броненосца «Князь Потемкин-Таврический» объявила его кораблем революции

К восставшему «Потемкину» сразу примкнул находившийся рядом миноносец №267. На обоих корблях были подняты красные флаги. 15 июня 1905 года команда броненосца «Князь Потемкин-Таврический» объявила его кораблем революции

Фото: Wikimedia

На второй день восстания моряки броненосца решили идти в Одессу, где в эти дни разразилась забастовка. Там матросы планировали пополнить запасы провизии и топлива, а кто-то и вовсе призывал начать оттуда настоящую революцию

На второй день восстания моряки броненосца решили идти в Одессу, где в эти дни разразилась забастовка. Там матросы планировали пополнить запасы провизии и топлива, а кто-то и вовсе призывал начать оттуда настоящую революцию

Фото: Wikimedia

В первый день пребывания броненосца в Одессе все пехотные части гарнизона готовы были примкнуть к восставшим. Однако из-за промедления командира «Потемкина» правительственным войскам достаточно быстро удалось взять ситуацию под контроль. Броненосец лишь произвел несколько выстрелов по царским войскам, однако они носили скорее демонстративный характер

В первый день пребывания броненосца в Одессе все пехотные части гарнизона готовы были примкнуть к восставшим. Однако из-за промедления командира «Потемкина» правительственным войскам достаточно быстро удалось взять ситуацию под контроль. Броненосец лишь произвел несколько выстрелов по царским войскам, однако они носили скорее демонстративный характер

Фото: L'ILLUSTRATION

Одним из снарядов, выпущенных броненосцем, был разрушен чердак доходного дома Фельдмана, улица Нежинская 71

Одним из снарядов, выпущенных броненосцем, был разрушен чердак доходного дома Фельдмана, улица Нежинская 71

Фото: Wikimedia

На подавление восстания была брошена эскадра, состоящая из броненосцев «Георгий Победоносец», «Три святителя», «Двенадцать апостолов», а также минного крейсера «Казарский». «Потемкин» вышел навстречу эскадре и прорезал ее строй, пройдя под дулами пушек, однако в его сторону не было сделано ни одного выстрела. Матросы вопреки запретам командиров встречали восставших криками «ура!», а команда «Георгия Победоносца» и вовсе примкнула к «Потемкину», арестовав офицеров

На подавление восстания была брошена эскадра, состоящая из броненосцев «Георгий Победоносец», «Три святителя», «Двенадцать апостолов», а также минного крейсера «Казарский». «Потемкин» вышел навстречу эскадре и прорезал ее строй, пройдя под дулами пушек, однако в его сторону не было сделано ни одного выстрела. Матросы вопреки запретам командиров встречали восставших криками «ура!», а команда «Георгия Победоносца» и вовсе примкнула к «Потемкину», арестовав офицеров

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

После этого «Потемкин» направился в Румынию, однако там ему не удалось пополнить ни запасы провизии, ни воды. 25 июня 1905 года матросы сдались местным властям. Румыния вернула судно Россию, где оно было переименовано в броненосец «Пантелеймон». Кто-то из матросов так и остался за границей, а некоторые, в том числе и лидер восставших — Афанасий Матюшенко — попытались вернуться на родину, где были арестованы и казнены

После этого «Потемкин» направился в Румынию, однако там ему не удалось пополнить ни запасы провизии, ни воды. 25 июня 1905 года матросы сдались местным властям. Румыния вернула судно Россию, где оно было переименовано в броненосец «Пантелеймон». Кто-то из матросов так и остался за границей, а некоторые, в том числе и лидер восставших — Афанасий Матюшенко — попытались вернуться на родину, где были арестованы и казнены

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В 1925 году на киностудии «Мосфильм» режиссером Сергеем Эйзенштейном был снят фильм «Броненосец Потемкин». В разные годы картина признавалась одним из лучших фильмов всех времен и народов по итогам опросов критиков

В 1925 году на киностудии «Мосфильм» режиссером Сергеем Эйзенштейном был снят фильм «Броненосец Потемкин». В разные годы картина признавалась одним из лучших фильмов всех времен и народов по итогам опросов критиков

Фото: Wikimedia

Следующая фотография
1 / 12

Броненосец был заложен 28 сентября 1898 года на стапеле Николаевского адмиралтейства в городе Николаеве. Разработкой проекта, а затем и строительством занимался корабельный инженер севастопольского военного порта Александр Шотт. Прототипом для «Потемкина» послужил построенный ранее броненосец «Три Святителя»

Фото: ТАСС

Команда броненосца была сформирована почти одновременно с его закладкой. Был создан 36-й флотский экипаж, который состоял из 731 человека, в том числе 26 офицеров. На воду «Потемкин» был спущен в сентябре 1900 года, однако введен в строй значительно позднее: сроки были сорваны сначала из-за пожара, а затем из-за серьезного брака — раковины в броне башен

Фото: РГАКФД / ТАСС / РГАКФД/ Фото ИТАР-ТАСС

Не последнюю роль в возникновении на флоте революционных настроений сыграло жесткое обращение с матросами. Их рабочий день начинался в пять утра и заканчивался поздно вечером, матросов часто лишали двухчасового послеобеденного отдыха, плохо кормили. При этом, на содержание каждого матроса казна отпускала 24 копейки в день, однако часть этой суммы отходила офицерам

Постепенно революционная пропаганда начала охватывать суда Черноморского флота один за другим. Руководство социал-демократического движения осуществлял подпольный Центральный военно-морской исполнительный комитет РСДРП. Им был разработан план, согласно которому выступление флота должно было начаться на Тендре – пустынном острове на Черном море, между Одессой и Севастополем

Однако первым восстание начал именно «Потемкин». Формальным поводом стала попытка начальства накормить матросов испорченным мясом. Среди матросов раздался призыв: «Братцы, что они делают с нашими товарищами? Забирай винтовки и патроны! Бей их, хамов! Довольно быть рабами!». В ходе перестрелки были убиты командир корабля и несколько офицеров, остальных арестовали

Фото: Wikimedia

К восставшему «Потемкину» сразу примкнул находившийся рядом миноносец №267. На обоих корблях были подняты красные флаги. 15 июня 1905 года команда броненосца «Князь Потемкин-Таврический» объявила его кораблем революции

Фото: Wikimedia

На второй день восстания моряки броненосца решили идти в Одессу, где в эти дни разразилась забастовка. Там матросы планировали пополнить запасы провизии и топлива, а кто-то и вовсе призывал начать оттуда настоящую революцию

Фото: Wikimedia

В первый день пребывания броненосца в Одессе все пехотные части гарнизона готовы были примкнуть к восставшим. Однако из-за промедления командира «Потемкина» правительственным войскам достаточно быстро удалось взять ситуацию под контроль. Броненосец лишь произвел несколько выстрелов по царским войскам, однако они носили скорее демонстративный характер

Фото: L'ILLUSTRATION

Одним из снарядов, выпущенных броненосцем, был разрушен чердак доходного дома Фельдмана, улица Нежинская 71

Фото: Wikimedia

На подавление восстания была брошена эскадра, состоящая из броненосцев «Георгий Победоносец», «Три святителя», «Двенадцать апостолов», а также минного крейсера «Казарский». «Потемкин» вышел навстречу эскадре и прорезал ее строй, пройдя под дулами пушек, однако в его сторону не было сделано ни одного выстрела. Матросы вопреки запретам командиров встречали восставших криками «ура!», а команда «Георгия Победоносца» и вовсе примкнула к «Потемкину», арестовав офицеров

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

После этого «Потемкин» направился в Румынию, однако там ему не удалось пополнить ни запасы провизии, ни воды. 25 июня 1905 года матросы сдались местным властям. Румыния вернула судно Россию, где оно было переименовано в броненосец «Пантелеймон». Кто-то из матросов так и остался за границей, а некоторые, в том числе и лидер восставших — Афанасий Матюшенко — попытались вернуться на родину, где были арестованы и казнены

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В 1925 году на киностудии «Мосфильм» режиссером Сергеем Эйзенштейном был снят фильм «Броненосец Потемкин». В разные годы картина признавалась одним из лучших фильмов всех времен и народов по итогам опросов критиков

Фото: Wikimedia

Смотреть

Новости компаний Все