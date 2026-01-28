Инфляция в России с 20 по 26 января замедлилась до 0,19%

В период с 20 по 26 января инфляция в России замедлилась до 0,19% неделя к неделе. Годовая инфляция снизилась с 6,47% до 6,43%, следует из обзора Минэкономразвития.

Темп роста цен на продовольственные товары за указанный период снизился до 0,37%. Плодоовощная продукция подорожала на 2%, картофель — на 1,6%, овощи «борщевого» набора и огурцы — на 4,6%, помидоры — на 1,8%, бананы — на 0,4%. Цены на остальные продукты питания выросли на 0,2%. При этом сливочное масло подешевело на 0,3%, подсолнечное — на 0,2%, свинина — на 0,5%, мясо кур — на 0,4%. Цены на хлеб выросли на 0,3%.

В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,02%. Одежда подешевела на 0,2%, электро- и бытовые приборы — на 0,6%. Легковые автомобили подорожали на 0,01%, при этом цены на отечественные автомобили не изменились, а стоимость иномарок увеличилась на 0,02%. Цены на бензин практически не изменились (+0,01%), на дизельное топливо — выросли на 0,03%.

Цены в секторе услуг выросли за неделю на 0,22%. При этом подешевели поездки на отдых в ОАЭ (-4,3%) и на Черноморское побережье России (-3,3%). Цены на услуги санаториев выросли на 0,4%, установку пломбы на зуб — на 0,6%, на мойку автомобиля — на 0,7%.