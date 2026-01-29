Земельные льготы пройдут переоценку

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект, который отменяет льготы на покупку земельных участков у города. Право выкупать участки за 25% от кадастровой стоимости планируется забрать у организаций здравоохранения, культуры и спорта. В случае принятия документа им придется платить полную сумму. В Смольном настаивают, что скидкой бизнес пользуется редко, поэтому они считают ее невостребованной. Депутаты полагают, что цель проекта — повысить поступления в бюджет, но в комитете по имущественным отношениям с этим не согласны.

Раньше в Петербурге для бизнеса действовала система скидок. Если предприниматель арендовал участок и построил на нем свое здание, город давал право выкупить эту землю не по полной стоимости, а со значительным дисконтом. Часть участка, занятая контуром здания, выкупалась за 25% от кадастровой стоимости. В то время как оставшаяся, незастроенная часть участка выкупалась с коэффициентом 1,0 (100% кадастровой стоимости). В категорию льготников входили объекты здравоохранения, культуры и спорта (при условии застроенности участка от 70%), резиденты особых экономических зон и участники стратегических инвестиционных проектов.

Так, согласно актуальному законодательству, город планировал закреплять долгосрочные интересы бизнеса в регионе, поддерживать инвестиционную активность в социально значимых и стратегических секторах экономики и обеспечивать бизнесу предсказуемость издержек при планировании выкупа земельного актива. Как сообщил зампредседателя комитета имущественных отношений Михаил Похил, за последние 3,5 года по такой схеме было выкуплено 190 земельных участков, из них 47 — за прошлый год.

Новый законопроект, представленный членом правительства Константином Сухенко и зампредом Максимом Похилом, эту систему демонтирует.

Из закона исключаются почти все льготные коэффициенты. Льготы сохранены лишь для промышленных предприятий, резидентов ОЭЗ, стратегических инвесторов (25%) и для граждан под ИЖС и садоводства (5% и 0,3%). То есть бизнес, развивающий здравоохранение, культуру и спорт, будет вынужден оплачивать 100% от кадастра при покупке. При этом господин Сухенко настаивал на том, что законопроект не отменяет правила полностью, а лишь делает помощь более адресной. Фискальную подоплеку реформы он отрицает. По словам представителя Смольного, главная цель законопроекта — не просто добавить денег в бюджет, а унифицировать правоприменительную практику и применять одинаковые правила к участникам рынка. Предполагается, что эти меры создадут более комфортный деловой климат для предпринимателей.

Михаил Похил также отметил, что льготой в регионе пользуются нечасто. Особенно в сфере здравоохранения, культуры и спорта. Недополученные доходы бюджета чиновники оценили в 2,5 млрд рублей, что, по их мнению, доказывает невостребованность старых норм.

В ответ на это председатель парламента Александр Бельский поинтересовался, а зачем тогда вообще вносить поправки, если ничего не изменится. Спикер также раскритиковал методику расчета недополученных доходов и отметил, что упущенная прибыль считается иначе. Он предположил, что если ставка для выкупа была бы стопроцентная, город не получил бы тех денег с продажи, которые есть сейчас. «Вы считаете, что за 100% стоимости бизнес побежит покупать землю?» — продолжал полемику господин Бельский.

Глава фракции «Единая Россия» Павел Крупник присоединился к коллеге по партии и обратил внимание на противоречия в позиции Смольного. Если, как утверждает Михаил Похил, предприниматели пользовались льготой неактивно и не спешили выкупать землю за 25% от стоимости, то кто тогда будет делать это за полную сумму?

Также, заметил он, на профильной комиссии Смольный признавал, что главная цель проекта — повышение доходности бюджета, но почему-то от этого к первому чтению решили отказаться.

Наталья Астахова («Единая Россия») поинтересовалась, почему в документе не прописан переходный период и постепенное ужесточение льготной политики. По ее словам, такое резкое решение может привести к тому, что арендаторы столкнутся с трудностями и не будут иметь возможности выкупить участок, что плохо для рынка. Представитель губернатора согласился, что меры радикальные, но, по его словам, с точки зрения интересов города они оправданы.

Дмитрий Павлов («Новые люди») привел конкретный пример: теннисный центр в Колпино, на который инвестор потратил 25 млн рублей, так и не был построен после отмены схожей льготы в 2021 году.

Как уверяет парламентарий, подобные меры могут просто «убить» бизнес, в том числе тот, который социально значим для жителей города. Он предположил, что город может оставить льготную стоимость, но начать оценивать социальную значимость каждого объекта и предлагать скидку только тем, кто действительно важен для города.

Депутат Александр Рассудов (КПРФ) посчитал, что КИО поступает неправильно по отношению к инвесторам, которые планировали развитие своего бизнеса в совершенно иных, более выгодных условиях. Он напомнил, что комитет периодически вводит новые правила, что не дает предпринимателям заниматься долгосрочным планированием.

Спикер ЗакСа Александр Бельский несколько раз подчеркивал, что ему конечная цель законопроекта неясна. И, полагает он, на самом деле Смольный планирует в итоге повысить арендную плату. «Вы должны честно сказать бизнесу: вы будете платить большую аренду, а выкупить землю мы не дадим»,— заключил господин Бельский. Михаил Похил в ответ настаивал, что ставки на аренду уже закреплены законом. Сохранять льготы в том же виде он не видит целесообразным решением. Председатель Законодательного собрания же заключил, что Смольному стоит прописать документ более четко, чтобы формулировки не вызывали вопросов.

Несмотря на острую дискуссию, законопроект был принят в первом чтении. 35 депутатов проголосовали за, четыре — против, один — воздержался. Срок внесения поправок продлен до 6 февраля.

После публикаций СМИ в пресс-службе КИО заявили, что говорить о том, что на предпринимателей города будет возложена серьезная дополнительная нагрузка из-за этого проекта, было бы неправильным. «Полагаем, что отдельные высказывания в общественном поле о тяжелых последствиях для бизнеса после принятия закона не имеют под собой достаточных оснований»,— настаивают в комитете. В Смольном еще раз напомнили, что льготой пользовались в регионе неактивно, однако на вопросы о том, планируется ли повышение арендных ставок, не ответили. «Проект закона разработан в том числе в целях устранения замечаний Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, которая образуется Законодательным собранием Санкт-Петербурга и ему подотчетна»,— заключили в КИО.

