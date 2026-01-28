Число разбоев в Заволжском районе Ульяновска снизилось на 67 процентов

В Заволжском районе Ульяновска в 2025 году снизился уровень преступности, район имеет один из самых низких уровней преступности в областном центре, заявил начальник ОМВД России по Заволжскому району Ульяновска Сергей Загорнов в ходе отчета перед депутатами гордумы об итогах деятельности райотдела полиции в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

По словам руководителя райотдела полиции, в целом в 2025 году в сравнении с предыдущим годом произошло снижение преступности на 14%. При этом число разбоев уменьшилось на 66,7%, грабежей — на 41%, число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью — на 20%, преступлений в состоянии алкогольного опьянения — на 19,2%.

Уровень преступности на 10 тыс. населения составил 85,3 случая (в 2024 году — 99).

Основную долю преступлений составляют посягательства против собственности — 63,9%. Преступления против личности — 3,9%. Среди проблем в деятельности отдела он назвал сохранение большого количества преступлений в сфере информационных технологий, их количество составило 48% от общего числа преступлений (в 2024 году было 50%, в 2023 году — 44%).

В рейтинге регионов РФ по преступности, опубликованном агентством РИА «Рейтинг» 19 января, Ульяновская область заняла по уровню преступности восьмое место из 85 регионов России (новые регионы не учитывались), войдя в десятку самых благополучных и наиболее безопасных регионов по этому показателю. Количество преступлений на 10 тыс. жителей в регионе составило 84,8. На первом месте — Чеченская Республика (15,8), на последнем — Карелия (183,3). В среднем по России — 121,2 преступления на 10 тыс. жителей. Оренбургская область в этом рейтинге занимает 25-е место (104,3), Самарская область — 56-е место (141,3).

Сергей Титов, Ульяновск