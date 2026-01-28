Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Петербурге задержали водителя Минобороны по делу о призывах к экстремизму

В Санкт-Петербурге задержали водителя подрядчика Министерству обороны РФ по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ). Об этом пишет 78.ru со ссылкой на источник.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным издания, мужчина вел Telegram-канал, где публиковал материалы, продвигающие идеи Адольфа Гитлера и размещал призывы к насилию в отношении выходцев из северокавказских республик.

Источник также сообщил, что задержанный водил грузовик, в котором перевозил вещи курсантов военных вузов на стирку.

Артемий Чулков

