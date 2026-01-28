Нижегородский сенатор нашел дела поважнее

Сенатор от Нижегородской области, бывший участник группы «Любэ» Александр Вайнберг досрочно сложил полномочия ради участия в спецоперации. Он подписал контракт, который не позволит совмещать деятельность в Совете федерации и постоянную работу на фронте, рассказали его коллеги. Новым представителем нижегородского заксобрания в верхней палате может стать один из действующих вице-спикеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вайнберг

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Вайнберг

Совет федерации (СФ) 28 января удовлетворил заявление Александра Вайнберга о досрочном сложении полномочий, которые истекали в сентябре. Председатель СФ Валентина Матвиенко сообщила, что сенатор в последнее время занимался поставками техники в зону СВО и большую часть времени проводил на передовой.

«Александр Владеленович решил, что ему сложно совмещать деятельность сенатора и активную работу на полях СВО и необходимо сосредоточиться на этом очень важном направлении. Я с большим уважением отнеслась к его решению»,— подчеркнула спикер. Сам сенатор заверил коллег, что работать с ними 15 лет для него было «большой честью и удовольствием», и пообещал и дальше честно служить Родине.

Александр Вайнберг родился в 1961 году в Горьковской области. Окончил Горьковское музыкальное училище, Горьковский педагогический институт и Нижегородскую академию МВД. В 1991–1994 годах выступал в составе группы «Любэ», затем руководил коммерческими структурами. Политическую карьеру начал в 2000 году в партии «Единство», затем руководил региональным исполкомом «Единой России» и был депутатом областного парламента. С 2011 года — представитель регионального заксобрания в СФ.

Решение Александра Вайнберга не стало неожиданным, призналась сенатор Ольга Щетинина, представляющая в СФ нижегородского губернатора. «С первого дня СВО он работал очень активно, предметно, без формального подхода: поездки в ДНР, встречи с бойцами, поддержка нижегородских инженерных команд, переоборудование техники, технологические решения, которые уже работают на фронт»,— рассказала она. Как пояснила госпожа Щетинина, господин Вайнберг подписал контракт, который не позволит совмещать работу на СВО с деятельностью сенатора: «Раньше это была больше гуманитарная миссия, а сейчас он хочет работать там на постоянной основе. Это несовместимо по закону».

В Нижегородской области Александр Вайнберг запомнился не только работой в СФ. Например, в 2009 году часть местных единороссов потребовала его отставки с поста главы фракции в заксобрании, заявив о сложившейся там «нездоровой обстановке» и о превращении фракции в «клуб по интересам». Господин Вайнберг не стал дожидаться отстранения и сам сложил полномочия. А в 2017 году депутаты заксобрания раскритиковали его за душевую, которую он оборудовал в своем нижегородском кабинете. Сам сенатор объяснил, что оплатил создание персонального санузла из своего кармана, потому что, приезжая из Москвы, хочет входить к коллегам побритым, чистым и опрятным.

Связаться с Александром Вайнбергом в день его отставки не удалось.

Знакомые с ситуацией источники “Ъ” рассказали, что в зоне проведения СВО теперь уже бывший сенатор может заниматься организационной и административной работой.

«Уважаю и понимаю его решение»,— отметил спикер нижегородского заксобрания Евгений Люлин.

По его словам, выборы нового сенатора состоятся в ближайшее время. Окончательное решение будет принято на заседании парламента в феврале. Собеседники “Ъ” в заксобрании говорят, что новым сенатором может стать депутат в статусе не ниже заместителя председателя. Сейчас у господина Люлина их четверо: Людмила Буркова (КПРФ), а также единороссы Денис Бакиев, Дмитрий Краснов и Алексей Антонов. Наиболее вероятным кандидатом источники “Ъ” назвали господина Краснова.

Владимир Зубарев, Нижний Новгород