Предложение долгосрочной аренды жилья в Петербурге выросло на 21% за год

По итогам декабря 2025 года предложение квартир для долгосрочной аренды в Санкт-Петербурге увеличилось на 21% в годовом выражении. Такие данные приводит «Авито Недвижимость».

В целом по стране выбор жилья для долгосрочной аренды за год вырос на 26% и увеличился в 39 из 40 городов исследования. Наиболее заметный рост предложения зафиксировали в Липецке (+120%), Екатеринбурге (+91%), Ижевске (+88%), Туле (+87%) и Калининграде (+74%). В Москве показатель прибавил 3%. За декабрь выбор доступных квартир в среднем по стране вырос на 6%.

Средняя ставка долгосрочной аренды жилья в России в декабре 2025 года составила 35 тыс. руб. в месяц (–2% год к году). В Петербурге средняя стоимость аренды достигла 44,7 тыс. руб. (+5%), в Москве — 77,9 тыс. руб. (–8%), в Сочи — 40 тыс. руб. (–9%).

Среди городов с наиболее заметным снижением ставок за год в релизе названы Тула (–14%), Липецк (–13%), Краснодар и Челябинск (–10% каждый), Сочи и Ростов-на-Дону (–9%), Москва и Ижевск (–8%), Волгоград (–7%). Самая низкая средняя стоимость аренды отмечена в Кирове (22,7 тыс. рублей), Ульяновске (23,2 тыс. рублей), Иванове (24,2 тыс. рублей), а также Брянске, Липецке и Ставрополе (по 25 тыс. рублей).

Артемий Чулков