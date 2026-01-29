Может ли смех лечить?

Академик РАН, врач-кардиолог высшей категории, член научного комитета премии «Вызов» Симон Мацкеплишвили и актер, телеведущий, народный артист России Юрий Стоянов стали героями нового выпуска проекта «Вызов Софико». Они обсудили, что такое «синдром разбитого сердца», могут ли радость и легкое отношение к жизни защитить от болезней и почему вызвать смех у зрителя порой сложнее, чем слезы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: автор и ведущая проекта «Вызов Софико» Софико Шеварднадзе, академик РАН, врач-кардиолог высшей категории, член научного комитета премии «ВЫЗОВ» Симон Мацкеплишвили и актер, телеведущий, народный артист России Юрий Стоянов

«Как говорил Антуан де Сент-Экзюпери, единственная настоящая роскошь — это роскошь человеческого общения. Как приятно иногда пообщаться, уйти с какими-то мыслями, в том числе и про себя, открыть что-то важное. Наша беседа оказалась очень интересной, обаятельной, веселой по форме, а по сути — очень серьезной. Для актера попытка понять хотя бы азы какой-то другой профессии, начиная от столяра и заканчивая кардиохирургом,— это невероятно продуктивно»,— отметил Юрий Стоянов.

«Это был очень искренний, добрый и жизнеутверждающий разговор. Я вынес из него то, что надо активнее искать хорошие моменты в жизни, стараться не думать о плохом и дарить окружающим больше любви и радости. Есть великие актеры, которые в жизни оказывались довольно посредственными личностями. Но Юрий Николаевич показался мне еще более великим, чем раньше, и это замечательно»,— сказал Симон Мацкеплишвили.

«Вызов Софико» — проект фонда развития научно-культурных связей «Вызов» (соучредитель фонда «Вызов» — Газпромбанк). Это десять бесед с уникальными личностями в сфере науки и искусства, которые дают зрителю возможность взглянуть на нашу реальность под новым углом. В проекте принимают участие хореограф Алла Сигалова, дирижер и аккордеонист Петр Дранга, пианист Денис Мацуев, оперный певец Ильдар Абдразаков, театральный критик Григорий Заславский, искусствовед Зельфира Трегулова, нейробиолог Рауль Гайнетдинов, физик Сергей Таскаев, эксперт в области искусственного интеллекта Евгений Бурнаев, биолог Вадим Говорун и другие. В ходе беседы они вместе с ведущей и автором проекта Софико Шеварднадзе ищут неожиданные точки соприкосновения между научными открытиями и творческими процессами, обсуждая прошлое, настоящее и будущее. Посмотреть новый выпуск можно в онлайн-кинотеатре START и в сообществе фонда «Вызов» в VK. Проект реализуется при поддержке Института развития интернета.

