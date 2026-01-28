В Ульяновске полиция заявила о хронической нехватке участковых

В среду на заседании гордумы Ульяновска, отвечая на вопросы депутатов, начальники отделов полиции Заволжского и Ленинского районов областного центра заявили о хронической нехватке участковых уполномоченных полиции.

Так, по словам начальника ОМВД России по Заволжскому району Ульяновска Сергея Загорнова, некомплект участковых составляет 27% из необходимых 55 сотрудников не хватает 15 человек.

В Ленинском районе Ульяновска, как отметил начальник райотдела полиции Владимир Кузоваткин, нехватка участковых составляет 21%. Он также заметил, что некомплект сотрудников ППС составляет 23%, некомплект сотрудников полиции по всему отделу — 15,4%. Владимир Кузоваткин также заметил, что по региону некомплект штатов полиции составляет 17,2%, «и это самый низкий некомплект по ПФО». Руководители отделов полиции в то же время отметили, что в условиях нехватки сотрудников все задачи, поставленные перед отделами, выполняются.

В управлении МВД РФ по Ульяновской области подтвердили сложность ситуации со штатом участковых уполномоченных полиции, однако называть конкретные цифры по региону и причины нехватки участковых отказались.

Источник «Ъ-Волга», близкий к УМВД, пояснил, что основная причина некомплекта участковых «в несоответствии уровня зарплаты участкового уполномоченного сложности и специфике его работы, большой нагрузке, которая предполагает постоянное взаимодействие с населением, разбирательства со сложными семейными ситуациями, многочисленную отчетность, работу с документами, работу с неблагополучным контингентом, выход на происшествия, происходящие на участке».

Сергей Титов, Ульяновск