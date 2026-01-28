МЧС ликвидировали пожар на складе по ул. Дзержинского

Сегодня в 19:45 был ликвидирован пожар в одноэтажном складском здании по ул. Дзержинского. Как сообщает пресс-служба МЧС, тушение осложнялось высокой горючей нагрузкой. Пожар на 1 тыс. кв. м ликвидировали 94 огнеборца при помощи 26 единиц техники. Пострадавших нет. Причину возгорания установит дознаватель МЧС России.

Возгорание в складском здании произошло сегодня в 6:15. В ходе тушения пожара было ограничено движение на ул. Дзержинского. Это вызвало пробки и задержки в движении общественного транспорта.