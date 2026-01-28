Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ярославской области ожидается аномально холодная погода

Министерство региональной безопасности предупредило жителей Ярославской области об аномально холодной погоде в период с 30 января по 3 февраля. В оповещении указывается, что среднесуточная температура воздуха будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

Фото: Зоя Голицына

По прогнозу областного гидрометцентра днем 30 января (пятница) в Ярославле будет до -14 градусов, в субботу — до -16, в воскресенье — до -18, в понедельник — до -12, во вторник (3 февраля) — до -14.

Мороз до -22 градусов прогнозируется в ночь с пятницы на субботу и в ночь с субботы на воскресенье. В последующие ночи ожидается до -18 градусов.

Алла Чижова

