В Черноземье 30 января ожидается похолодание, до –14°C

В пятницу, 30 января, жителей Черноземья преимущественно ожидает морозная и снежная погода. Температура будет варьироваться от –3°C до –14°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура утром составит –3°C, днем будет –5°C, вечером опустится до –7°C, а ночью — до –8°C. Ветер до 10 м/с.

В Воронеже температура будет варьироваться от –5°C до –9°C, а порывы ветра не превысят 11 м/с.

В Курске утром и днем температура воздуха составит –9°C, вечером опустится до –10°C, а ночью — до –11°C. Ветер до 12 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит –10°C, днем будет –9°C, вечером вернется к показателю –10°C, а ночью понизится до –11°C. Ветер с порывами до 12 м/с.

В Орле утром и днем температура воздуха составит –11°C, вечером опустится до –12°C, а ночью — до –14°C. Ветер — до 12 м/с. Осадков в облцентре не ожидается, в течение суток будет пасмурно.

В Тамбове утром температура составит –6°C, днем будет –7°C, вечером опустится до –8°C, а ночью — до –10°C. Ветер с порывами до 9 м/с.

Алина Морозова