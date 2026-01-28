Ульяновские и белорусские поисковики обнаружили останки Героя Советского Союза

В ходе поисковых мероприятий в Гомельской области Белоруссии найдены останки Героя Советского Союза Федора Баталова, командира 437-го стрелкового полка 154-й Ульяновской стрелковой дивизии. Подразделение участвовало в тяжелых боях на Жлобинщине летом 1941 года. О находке сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

154-я стрелковая дивизия была сформирована в Ульяновске в июне 1940 года. Батальон под командованием Федора Баталова первым ворвался в город Жлобин в июле 1941 года и выбил врага. Военнослужащий смело атаковал и успешно уходил от контратак. За героизм был представлен к самой высокой награде Родины.

Федер Баталов 2 августа 1941 года был назначен командиром полка. Ему было присвоено звание майора, но об этом он так и не узнал, погибнув 17 августа у деревни Скепня Гомельской области. До сих пор место захоронения было неизвестно.

Евгений Чернов