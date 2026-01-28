Астраханские аграрии нарастили экспорт почти на 2% в 2025 году

В 2025 году астраханские аграрии экспортировали 23,4 тыс. тонн плодоовощной продукции, что на 1,7% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили в астраханском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса «Интерфаксу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году экспортировали 23 тыс. тонн продукции АПК

Фото: Минсельхоз Астраханской области В 2024 году экспортировали 23 тыс. тонн продукции АПК

Фото: Минсельхоз Астраханской области

Основными импортерами продукции из региона стали Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Все партии продукции проходят лабораторный контроль на соответствие фитосанитарным требованиям стран-партнеров. За 2025 год нарушений не выявлено.

Сельское хозяйство играет ключевую роль в экономике Астраханской области. По данным губернатора Игоря Бабушкина, объем производства сельскохозяйственной продукции в 2025 году превысил 75 млрд руб.

Нина Шевченко