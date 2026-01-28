В Перми суд обязал снести самострой, искажающий облик старинного кинотеатра

Мотовилихинский районный суд вынес решение по делу о защите объекта культурного наследия. Он удовлетворил иск надзорного органа и обязал собственников демонтировать незаконную капитальную пристройку к историческому зданию кинотеатра «Горн». Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Пермского краевого суда Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

Как говорится в сообщении, в августе 2024 года сотрудники государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края впервые обнаружили на территории кинотеатра стихийно возведенный павильон под вывеской «NAVAJO SMOKE».

Собственникам было выдано предостережение и предписание снести незаконную постройку, но эти требования были проигнорированы. «Более того, в ходе последующих проверок выяснилось, что павильон превратился в одноэтажную пристройку, а вывеска сменилась на «ТАБАК». Таким образом, объект обрел признаки капитального строения, грубо нарушившего исторический облик памятника», - указывается в пресс-релизе.

Суд постановил удовлетворить требования инспекции и демонтировать самострой до 31 июля 2026 года. Это решение мотивировано тем, что возведенная пристройка нарушила архитектурный облик здания, изменив утверждённый предмет охраны памятника, действия собственников привели к существенному искажению его исторического вида. За неисполнение решения в установленный срок предусмотрена судебная неустойка: с каждого ответчика будет взыскиваться по 3 тыс. руб. за каждый день просрочки.