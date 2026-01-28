Суд Амстердама снял арест с доли «Газпрома» в Wintershall Noordzee

Апелляционный суд Амстердама снял арест с 50%-ной доли «Газпрома» (MOEX: GAZP) в газодобывающей компании Wintershall Noordzee. Информация об этом указана в материалах дела, сообщила газета «Ведомости».

Акции были арестованы по иску украинской компании «Автодоркомплект» к России и «Газпрому», которая добивалась компенсации за ущерб, якобы причиненный военной операцией России на Украине. Однако суд Амстердама постановил, что истец пытался обойти принцип суверенного иммунитета России, который бесспорно действует в данном случае. Суд также решил, что сохранение ареста могло привести к банкротству Wintershall Noordzee и негативно сказаться на энергетической безопасности Нидерландов.

При этом доля «Газпрома» в Wintershall Noordzee остается под арестом по решению Окружного суда Гааги. В июле 2025 года он наложил обеспечение по иску украинского энергетического холдинга ДТЭК к России по делу об экспроприации активов компании в Крыму.

Wintershall Noordzee — совместное предприятие немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea и структуры «Газпрома» — Gazprom International Limited. 1 марта дочерняя компания запустила тендер по продаже активов в Северном море, в том числе 50% в Wintershall Dea, однако сообщений о сделке не было.