Армения ожидает частичного открытия границы с Турцией в ближайшие дни

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что ожидает в ближайшие дни или недели частичного открытия границы с Турцией. По его словам, cтороны уже договорились о восстановлении железной дороги Гюмри—Карс.

«Я надеюсь, что мы увидим, по крайней мере, частичное открытие границы в ближайшие дни и недели, а затем, со временем, и полное открытие. Я уверен, что это будет выгодно как народу Армении, так и Турции»,— сказал Арарат Мирзоян на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Турция одной из первых признала независимость Республики Армения в 1991 году, но дипломатические отношения между странами так и не были установлены. В армяно-азербайджанском конфликте Анкара всегда поддерживала своего союзника — Азербайджан. К тому же Турция отвергает обвинения Армении в геноциде армян в Османской империи в 1915 году.

В июне в Стамбуле прошли переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Реджепа Тайипа Эрдогана — первая встреча такого уровня между лидерами стран. В декабре агентство Bloomberg сообщало, что Турция в ближайшие шесть месяцев может открыть сухопутную границу с Арменией, закрытую с 1993 года.

Лусине Баласян