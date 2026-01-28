Бутик Rendez-Vous в Куршевеле закрыли после пожара

В пятизвездочном отеле Les Grandes Alpes, расположенном на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах, произошел пожар. Отель расположен в комплексе зданий вместе с бутиком российской сети обувных магазинов Rendez-Vous. В связи с пожаром бутик закрылся. Получил ли он повреждения, насколько серьезные, не известно. «Ъ» направил запрос в компанию.

«В связи с пожаром в Куршевеле,.. организован объезд, чтобы избежать движения по улицам Рю дю Роше и Рю де л'Эглиз. Автобусы-шаттлы до сада Альпин и аэропорта Альтипорт курсируют, но их движение может быть затруднено. Гондольный подъемник в саду Альпин закрыт»,— сообщила ратуша Куршевеля.

Из отеля эвакуировали 83 человека. Никто не пострадал. Сайт 24matins.fr сообщает, что сложная архитектура комплекса — общие террасы, примыкающие друг к другу шале — осложняет доступ машин экстренных служб. Пожарным приходится пешком подниматься на верхние балконы, чтобы поливать карнизы. Высокий риск распространения огня на соседние строения.