Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бутик Rendez-Vous в Куршевеле закрыли после пожара

В пятизвездочном отеле Les Grandes Alpes, расположенном на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах, произошел пожар. Отель расположен в комплексе зданий вместе с бутиком российской сети обувных магазинов Rendez-Vous. В связи с пожаром бутик закрылся. Получил ли он повреждения, насколько серьезные, не известно. «Ъ» направил запрос в компанию.

«В связи с пожаром в Куршевеле,.. организован объезд, чтобы избежать движения по улицам Рю дю Роше и Рю де л'Эглиз. Автобусы-шаттлы до сада Альпин и аэропорта Альтипорт курсируют, но их движение может быть затруднено. Гондольный подъемник в саду Альпин закрыт»,— сообщила ратуша Куршевеля.

Из отеля эвакуировали 83 человека. Никто не пострадал. Сайт 24matins.fr сообщает, что сложная архитектура комплекса — общие террасы, примыкающие друг к другу шале — осложняет доступ машин экстренных служб. Пожарным приходится пешком подниматься на верхние балконы, чтобы поливать карнизы. Высокий риск распространения огня на соседние строения.

Фотогалерея

Участники пресс-тура Rendez-Vous в Куршевель

Предыдущая фотография
Маркетинг-директор Rendez-Vous Алина Шаймиева (слева) и модель Елена Перминова

Маркетинг-директор Rendez-Vous Алина Шаймиева (слева) и модель Елена Перминова

Фото: @rendezvousrussia1

Маркетинг-директор Rendez-Vous Алина Шаймиева (слева) и блогер Оксана Самойлова

Маркетинг-директор Rendez-Vous Алина Шаймиева (слева) и блогер Оксана Самойлова

Фото: @rendezvousrussia1

Журналистка Мадонна Мур (слева), актриса Елизавета Базыкина (в центре) и fashion-блогер Анастасия Полетаева (справа)

Журналистка Мадонна Мур (слева), актриса Елизавета Базыкина (в центре) и fashion-блогер Анастасия Полетаева (справа)

Фото: @rendezvousrussia1

Актриса Елизавета Базыкина (слева) и блогер Оксана Самойлова

Актриса Елизавета Базыкина (слева) и блогер Оксана Самойлова

Фото: @rendezvousrussia1

Журналистка Мадонна Мур (слева), историк моды Анатоль Вовк и основательница агентства Influence You Екатерина Минкевич

Журналистка Мадонна Мур (слева), историк моды Анатоль Вовк и основательница агентства Influence You Екатерина Минкевич

Фото: @rendezvousrussia1

Блогер Оксана Самойлова и стилист Александр Рогов

Блогер Оксана Самойлова и стилист Александр Рогов

Фото: @rendezvousrussia1

Гости пресс-тура Rendez-Vous в Куршевеле

Гости пресс-тура Rendez-Vous в Куршевеле

Фото: @rendezvousrussia1

Актриса Елизавета Базыкина (слева) и блогер Оксана Самойлова

Актриса Елизавета Базыкина (слева) и блогер Оксана Самойлова

Фото: @rendezvousrussia1

Пресс-тур Rendez-Vous в Куршевеле. В центре с флагом — актриса Елизавета Базыкина

Пресс-тур Rendez-Vous в Куршевеле. В центре с флагом — актриса Елизавета Базыкина

Фото: @rendezvousrussia1

Следующая фотография
1 / 9

Маркетинг-директор Rendez-Vous Алина Шаймиева (слева) и модель Елена Перминова

Фото: @rendezvousrussia1

Маркетинг-директор Rendez-Vous Алина Шаймиева (слева) и блогер Оксана Самойлова

Фото: @rendezvousrussia1

Журналистка Мадонна Мур (слева), актриса Елизавета Базыкина (в центре) и fashion-блогер Анастасия Полетаева (справа)

Фото: @rendezvousrussia1

Актриса Елизавета Базыкина (слева) и блогер Оксана Самойлова

Фото: @rendezvousrussia1

Журналистка Мадонна Мур (слева), историк моды Анатоль Вовк и основательница агентства Influence You Екатерина Минкевич

Фото: @rendezvousrussia1

Блогер Оксана Самойлова и стилист Александр Рогов

Фото: @rendezvousrussia1

Гости пресс-тура Rendez-Vous в Куршевеле

Фото: @rendezvousrussia1

Актриса Елизавета Базыкина (слева) и блогер Оксана Самойлова

Фото: @rendezvousrussia1

Пресс-тур Rendez-Vous в Куршевеле. В центре с флагом — актриса Елизавета Базыкина

Фото: @rendezvousrussia1

Смотреть

Новости компаний Все