Женщин из СИЗО-5 переведут в мужское из-за ремонта без контакта с арестантами

Часть женщин, содержащихся в СИЗО-5 в Санкт-Петербурге, поэтапно переведут в СИЗО-6 в Горелово из-за планируемого с марта ремонта. Пересечений с мужчинами, которые содержатся в СИЗО-6, не будет, заявила председатель попечительского совета СИЗО-5, адвокат Любовь Столбова 78.ru.

По ее словам, речь идет примерно о 500 арестантках. Мужчин из СИЗО-6 заблаговременно переведут в СИЗО-1 «Кресты-2», уточнила госпожа Столбова. В СИЗО-5, по ее данным, останутся женщины с детьми и несовершеннолетние — они содержатся в уже отремонтированных корпусах.

О частичном ремонте СИЗО-5 и возможном временном переводе части женщин в СИЗО-6 накануне сообщили в ГУФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ведомстве отметили, что работы затронут отдельные блоки и позволят провести косметический ремонт и улучшить санитарно-бытовые условия содержания. Дальнейшее распределение содержащихся в СИЗО-5 будет зависеть от стадии следствия или судебного процесса, уточнили в ГУФСИН.

Артемий Чулков