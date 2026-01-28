В Самаре ушел из жизни известный нейрохирург Владимир Вандышев

Выдающийся врач-нейрохирург Владимир Вандышев ушел из жизни 28 января 2026 года. Об этом сообщили Самарской областной клинической больнице (СОКБ), где он проработал более 40 лет.

Владимир Вандышев был одним из ведущих специалистов медучреждения, проводил сложные операции на головном и спинном мозге, оказывал как плановую, так и экстренную помощь. Он также выезжал в районы области для лечения тяжелобольных пациентов.

В 1997 году он стал руководителем планового детского нейрохирургического отделения СОКБ, которое под его руководством превратилось в центр специализированной помощи детям в регионе.

Евгений Чернов